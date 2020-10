Jysk najemcą Centrum Łopuszańska 22

Duńska sieć sklepów z wyposażeniem wnętrz JYSK otworzy swój kolejny salon w Warszawie - w Centrum Łopuszańska 22. Sklep zajmie powierzchnię ok 1.300 mkw.

To kolejna duża znana marka, która wchodzi do Centrum Łopuszańska 22. Na początku października br. otwarto tam pierwszy w Warszawie sklep marki Action. To część planu rekomercjalizacji polegająca na uzupełnieniu tenant mix również o popularne marki dyskontowe. Firma Mallson Polska pracuje nad kolejnymi zmianami i wprowadzeniem innych znanych marek do obiektu.

Centrum Łopuszańska 22 to galeria o powierzchni 20 tys. mkw. powierzchni handlowej usytuowanej na jednym poziomie licząca 120 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Kluczowi najemcy obiektu to m.in. Biedronka, Media Expert, Sinsay, Action, Rossmann, KiK, Pepco, Ochnik, Natura, Kubenz, Recman, Esotiq, Grycan.

Właścicielem i zarządcą Centrum Łopuszańska 22 jest spółka Devin Investments.