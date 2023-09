JYSK rośnie wolnej, ale bije rekord sprzedaży

JYSK bez dwucyfrowych wzrostów

Już w ubiegłym roku skandynawska sieć meblowa JYSK musiała przyznać się do spowolnienia wzrostu -sprzedaż wzrosła wówczas o 11% do 36,2 miliarda koron duńskich (4,9 miliarda euro). Dziś nawet taki wynik jest nierealny: sprzedaż w bieżącym roku finansowym wzrosła o 6,3%, do 38,5 miliarda koron (5,2 miliarda euro).

Niemniej jednak jest to nowy rekord detalisty który nadal stawia na agresywną ekspansję. Do końca sierpnia otwarto już 135 sklepów, tyle samo co w roku poprzednim. W maju sieć rozszerzyła swoją działalność na Turcję. JYSK ma obecnie ponad 3300 sklepów w 48 krajach, a liczba klientów wzrosła o 1,2 mln.

Szef JYSK: Rynek wciąż pod presją

Rami Jensen, nowy dyrektor generalny, jest zadowolony z wyników.

- Globalny rynek detaliczny jest nadal pod presją, zaufanie konsumentów i siła nabywcza są niskie, ale wizerunek i pozycja JYSK pozostają mocne - powiedział.

JYSK zmodernizował także 619 sklepów, które funkcjonują teraz w koncepcie 3.0. Ponad dwie trzecie sklepów zostało przebudowanych,a detalista nie ma zamiaru zwalniać tempa w nadchodzących latach.