Jysk: Sklepy stacjonarne są nadal ważne, nie zwalniamy tempa

Sieć Jysk otworzyła drzwi do sklepu numer 3000, fot. materiały prasowe

12 lutego 2021 roku sieć Jysk otworzyła drzwi do sklepu numer 3000, który znajduje się w Da Vinci Village w Fiumicino, w największym parku handlowym we Włoszech.

Z powodu obostrzeń pandemicznych wielkie otwarcie zostało przełożone. Świętowanie będzie możliwe już 18 maja br. JYSK „ponownie otworzy" rzymski sklep z pełną celebracją.

- Ekspansja zawsze była jednym z centralnym działań JYSK. Cieszymy się z osiągniętej liczby 3000 sklepów na całym świecie. To bardzo ważny kamień milowy, który chcemy należycie uczcić wraz z naszymi włoskimi klientami i współpracownikami - mówi Mikael Nielsen, Executive Vice President Retail w JYSK.

Przeczytaj także: OBI szczepi i dodatkowo daje dzień wolny zaszczepionym

Sklepy stacjonarne są nadal ważne

Uruchomienie 3000 sklepu to etap w dalszym rozwoju. JYSK nie zwalnia tempa i planuje rozszerzenie punktów stacjonarnych do co najmniej 5000 na świecie. Tak, jak wskazał zmarły założyciel JYSK - Lars Larsen podczas celebrowania 2500 sklepów, w 2017 roku.

- W JYSK niezmiennie wierzymy, że sklepy stacjonarne odgrywają ważną rolę we współczesnym handlu detalicznym i planujemy otwierać ponad 200 nowych sklepów każdego roku, a Włochy są jednym z krajów, na który chcemy położyć szczególny nacisk - mówi Mikael Nielsen.

Przeczytaj także: Castorama zaszczepiła pierwszych pracowników

JYSK jest międzynarodową siecią handlową, wywodzącą się z Danii, sprzedającą „wszystko dla domu". Sieć założona została przez Larsa Larsena, który w 1979 roku otworzył swój pierwszy sklep w duńskim mieście Aarhus.

JYSK obejmuje obecnie ponad 3 000 sklepów. Firma prowadzi też sprzedaż on-line.

Sieć zatrudnia ok. 26 500 pracowników w 51 krajach na całym świecie.

W Polsce JYSK istnieje od 2000 roku. Siedziba JYSK Polska znajduje się w Gdańsku. W Polsce JYSK obejmuje 238 sklepów i zatrudnia ok 2 400 osób.