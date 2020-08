Jysk w 2019 r.: 230 sklepów i 115 mln zł zysku

fot. Otwarcie pierwszego sklepu Jysk w 2000 r. w Gdańsku

Sieć Jysk obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia na polskim rynku. Jak sieć radzi bobie na polskim rynku? Na koniec sierpnia 2019 r. miała 230 sklepów i zysk przed opodatkowaniem na poziomie 163 mln zł (zysk netto tok. ok. 115 mln zł).







W ciągu ostatniego roku obrotowego (1 września 2018 - 31 sierpnia 2019) otwarto 12 nowych sklepów, dokonano znaczących modernizacji w 23 sklepach, w 2 sklepach powiększono powierzchnię sali sprzedaży, a 5 sklepów zmieniło lokalizację. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. sieć sklepów składała się z 230 placówek handlowych.

W minionym roku spółka w dalszym ciągu inwestowała w wyposażenie Centrum Dystrybucji w Radomsku oraz w wyposażenie nowych i istniejących sklepów. W związku ze zwiększeniem skali operacji Centrum Dystrybucji w Radomsku wynajmuje dodatkowe magazyny w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. Na dzień 31.08.2019 łączna powierzchnia wynajmowanych magazynów zewnętrznych wynosiła 167,5 tys. m.kw.

Łączne zatrudnienie w pionie administracyjnym (łącznie z administracją sklepową) wyniosło na koniec roku obrotowego 154,94 etatów. Na koniec roku obrotowego w zatrudnienie w sklepach wyniosło 1611,25 etatów, a w Centrum Dystrybucji stan zatrudnienia wynosił 548 etatów. Łączne zatrudnienie w spółce na dzień bilansowy wyniosło 2314,19 etatów.

W przyszłym roku finansowym spółka planowała zwiększenie liczby nowo otwartych sklepów na terenie Polski i rozpoczęcie dostarczania towarów do Rosji (poprzez Centrum Dystrybucji w Radomsku). Nie wiemy jednak czy koronawirus nie pokrzyżuje planów sieci.

W ostatnim raporcie finansowym zarząd podkreśla, że sytuacja finansowa spółki jest dobra. W opisywanym roku finansowym spółka osiągnęła zysk przed opodatkowaniem w wysokości 163.346.612,64 złote, co daje 8,98 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Przewidywana sytuacja finansowa spółki powinna pozostać na zadowalającym poziomie, przewidywany wzrost zysku to około 10% w stosunku do roku bieżącego.

Spółka finansuje się głównie poprzez linię kredytową w banku SEB AB oddział w Polsce. Spółka nie ma problemów z bieżącą płynnością, a wszystkie zobowiązania wobec budżetów, polskich i zagranicznych dostawców regulowane są terminowo.

