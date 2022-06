Jysk wznawia działalność w Buczy. Wcześniej sklep został zniszczony przez Rosjan

W czasie rosyjskiej inwazji sklep został doszczętnie splądrowany, towary wywieziono, maszyny i urządzenia uległy uszkodzeniu.

Straty sklepu Jysk w Buczy wyniosły prawie 8 mln hrywien

Zniszczone zostały szklane fasady, wyłamane drzwi do sklepu i wiele innych elementów. Całkowite straty sklepu w Buczy wyniosły prawie 8 mln hrywien. Inny sklep JYSK w Hostomlu został doszczętnie zniszczony.

Zespoły obydwu sklepów aktywnie pracowały nad odbudową lokalizacji JYSK w Buczy. Włączając: montaż mebli, uzupełnianie stanów magazynowych, wykładanie towarów, odnawianie wystroju. Mimo obecnych trudności logistycznych i zaopatrzeniowych sklep został w 100% odrestaurowany.

„Renowacja sklepu w Buczy to znaczące i symboliczne wydarzenie dla całego JYSK. Dla pracowników firmy oznacza to, że nie poddajemy się i dalej idziemy do przodu. Bucza stała się tragicznym symbolem dla narodu ukraińskiego, a my chociaż w jakiejś części możemy pomóc ludziom odbudować normalne życie - komentuje Country Manager JYSK na Ukrainie, Eugene Ivanytsia - Wielu pracowników sklepów JYSK w Buczy i Hostomlu doświadczyło silnego stresu psychicznego z powodu rosyjskiej okupacji - tygodnie w piwnicy bez wody, jedzenia i nie tylko. Ale teraz te osoby wykazują ogromną chęć do pracy. Ta siła woli budzi szacunek i po raz kolejny pokazuje wspólne wartości całego wspaniałego zespołu JYSK."

Sklep JYSK w Buczy otworzył wspólny zespół pracowników z lokalizacji w Buczy, Hostomlu oraz ze sklepów JYSK w Kijowie.

Symboliczne otwarcie sklepu Jysk w Ukrainie

Dodatkowo, odrestaurowaną placówkę tuż przed otwarciem odwiedził Ambasador Danii w Ukrainie: Ole Egberg Mikkelsen.

„Walkę z agresorem toczą nie tylko odważni ukraińscy żołnierze na polu bitwy. Nie mniej ważne są Wasze starania o przywrócenie i powrót do normalnego życia w Waszej lokalnej społeczności. Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność i szacunek dla zespołu JYSK, że to umożliwiacie” – powiedział Ambasador podczas spotkania.

10% sprzedaży w okresie kampanii otwarcia, zostanie przeznaczone na odbudowę liceum w Irpinie, które uległo znacznemu zniszczeniu w czasie okupacji.

Na dzień dzisiejszy JYSK prowadzi 71 sklepów na Ukrainie.