Jysk z nowym sklepem w Bytowie

Jysk otwiera nową placówkę w Bytowie przy ulicy Wybickiego 5B. Sieć podkreśla, że pomimo pandemii realizuje swój plan rozwoju.

- Płyny dezynfekujące w strefie wejścia do sklepu, płyny dezynfekujące na terenie sklepu, maseczki dla klientów, nadzór ochrony nad liczbą osób robiących zakupy oraz wyszkolony w zakresie procedur bezpieczeństwa personel to elementy przygotowania firmy do przyjęcia klientów w sobotę, w lokalizacji przy ul. Wybickiego 5B - podaje firma.

- Otwieramy sklep realizując wcześniejsze plany rozwojowe. Pomimo trudnej obecnie sytuacji, chcemy zapewnić naszym klientom możliwość dokonywania zakupów w różnych wariantach, w dopuszczalnych obecnie lokalizacjach handlowych. Tak, jak dotychczas, ogromną wagę przywiązujemy do zachowania jak najwyższych standardów czystości. Dbamy o bezpieczeństwo, wdrażamy oficjalne zarządzenia, jak i szukamy własnych rozwiązań – mówi Sylwia Filimon, Kierownik Komunikacji i PR w JYSK Polska – Wszystkie osoby, które podczas otwarcia przyjdą bez maseczki, lub elementy, którymi zakrywają twarz ulegną uszkodzeniu, będą mogły otrzymać jednorazową maseczkę ochronną od obsługi sklepu. Wystarczy, że zgłoszą się do naszych pracowników - dodaje Filimon.

Wśród wdrożonych w sklepie JYSK procedur sanitarnych, znajduje się limit osób mogących w jednym czasie znajdować się w przestrzeni sklepowej. Koordynacją liczby osób wchodzących oraz wychodzących ze sklepu w dniu otwarcia, zajmie się ochrona.

Na podłogach w strefie kas będą widoczne oznaczenia o bezpiecznej odległości 2m, aby klienci zachowywali między sobą odpowiedni dystans. Dodatkowo, stanowisko kasowe zabezpieczą obudowy pleksi.

Na terenie sklepu umieszczone zostaną bezpłatne płyny do dezynfekcji dla klientów. Natomiast wszystkie powierzchnie dotykowe będą regularnie dezynfekowane przez personel sklepu.