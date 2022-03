Jysk zamyka sklepy w Ukrainie. Wsparcie finansowe dla pracowników

- Prowadzimy działania pomocowe w postaci wsparcia rzeczowego punktów przyjmujących uchodźców. We współpracy z Centrum Dystrybucji w Radomsku niezbędne produkty zostały już przekazane w Katowicach, Częstochowie, Przemyślu, Zawierciu, Chełmie i wielu innych miejscach. Dla większej skuteczności i skali oddziaływania wybraliśmy dwa duże podmioty pożytku publicznego, które będziemy dalej wspierać produktowo: Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS, które tworzy bezpieczne miejsca dla dużej liczby ukraińskich dzieci ewakuowanych, m.in. z Ługańska oraz Fundację HumanDoc, która koordynuje ewakuację obywateli Ukrainy do Polski, między innymi z Mariupola i okolic - komunikuje firma.

POMOC DLA PRACOWNIKÓW JYSK UKRAINA

W JYSK Polska stworzono numer kontaktowy, na który pracownicy z Ukrainy mogą dzwonić z informacją gdzie się znajdują i jakiej pomocy potrzebują. Pod udostępnionym numerem są ukraińscy współpracownicy sieci, którzy od lat mieszkają w Polsce, tym samym mówią po polsku i ukraińsku. Na podstawie otrzymanych informacji zorganizują niezbędną pomoc.

Dodatkowo Zarząd Główny JYSK podjął decyzję o ustanowieniu specjalnego funduszu dla pracowników JYSK Ukraina z początkowym wsparciem 1 000 000 DKK, na który pracownicy pozostałych krajów JYSK mogą również wpłacać swoje datki, a tym samym wspierać koleżanki i kolegów z Ukrainy

RABAT NA ZAKUPY POMOCOWE – 20%

Instytucjom, organizacjom oraz osobom prywatnym, które zgłoszą się do sklepów JYSK w celu zakupu produktów przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy przysługuje specjalny rabat 20%. Na ten moment obowiązuje on do 05.03.2022 włącznie.