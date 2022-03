Kaes. z pierwszym sklepem w Chrzanowie

Kaes. to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów z segmentu casualowo-sportowego, licząca sobie ponad 100 punktów na terenie całej Polski. W ofercie dominują rzeczy w stylu athleisure. Asortyment natomiast wypełniają znane, globalne marki, takie jak: adidas, Puma, Nike, Tom Tailor, New Balance, Reebok, 4F, Outhorn, Skechers, Vans, Under Armour czy Cross Jeans.

Park Handlowy Kasztelania w Chrzanowie to wielofunkcyjny obiekt handlowy o docelowej powierzchni najmu 14 100 mkw. Inwestorem jest spółka Stec.