Kanał e-commerce to niemal połowa sprzedaży Intersport

Według wstępnych szacunków Intersport Polska w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. wypracował łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 54 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. rdr. Spółka zmiejszyła stratę brutto o 47,2 proc., do 1.67 mln. zł.

W analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego łączne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 48,2 mln zł, a strata brutto 3,2 mln zł.

W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 spółka osiągnęła wzrost obrotów e-commerce o 44 proc. i wzrost sprzedaży hurtowej poza sklepami. Na bazie porównywalnych sklepów, spółka odnotowała obroty niższe o 5,5 proc. i jednocześnie poprawiła marżę procentową na sklepach o 3,2 p.p. W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 powierzchnia handlowa sieci Intersport Polska S.A. została ograniczona o 2,7 proc. i wynosi obecnie 27.007 m2.

Narastająco od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Spółka wypracowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 159,5 mln zł, czyli o 19,2 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu (rok wcześniej było to 133,9 mln zł). Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 49 proc. i stanowiła 6,2 proc. udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.



Publikacja ostatecznego raportu finansowego za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 planowana jest 20 lutego 2020 r.