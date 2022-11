Kanał online to już 45 proc. przychodów spółki Wittchen

Wittchen rozwija się za granicą

W III kwartale 2022 roku Grupa kontynuowała działania mające na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym głównie poprzez własne strony internetowe, jak również platformy typu marketplace na rynkach europejskich. W rezultacie, przychody zagraniczne za okres 3

miesięcy zakończonych 30 września 2022 r. wyniosły 26,5 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2021 r. wartość ta wyniosła 11,3 mln zł. W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 r. przychody zagraniczne wzrosły do poziomu 62,0 mln zł (9 miesięcy 2021 r.: 26,4 mln zł), co stanowiło 23% udziału w przychodach Grupy – wzrost do analogicznego okresu o 8 p.p.

W III kwartale otwarty został 1 nowy salon w Polsce oraz 2 na Węgrzech. W konsekwencji na dzień 30 września 2022 r. spółka posiadała 9 salonów własnych zagranicą, z czego 6 salonów własnych zlokalizowanych było w Czechach oraz 3 na Węgrzech.

Poza salonami sprzedaży detalicznej, Grupa prowadzi także działalność zagraniczną poprzez własne sklepy internetowe na rynku ukraińskim (www.wittchen.ua), czeskim (www.wittchen.cz), niemieckim (www.wittchenshop.de) oraz węgierskim (www.wittchen.hu), jak również poprzez platformy sprzedażowe typu marketplace na rynkach europejskich. Działalność rosyjskiego sklepu internetowego (www.wittchen.ru) została zawieszona w dniu 24 lutego 2022 r. w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Wittchen zwiększa sprzedaż w kanale on-line

Kanał on-line stanowi 45% udziału przychodów spółki w okresie 9 miesięcy 2022 r. i jest wciąż rozwijany przez Grupę poprzez zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem własnych sklepów internetowych (opisanych powyżej) oraz za pośrednictwem platform typu marketplace. Na dzień 30 września 2022 r. Grupa współpracowała z 39 platformami marketplace (rozpoczęcie współpracy z 6 platformami w trzecim kwartale 2022 roku), natomiast w analogicznym okresie 2021 r. było to 21 platform.



W ciągu III kwartału 2022 r. Grupa osiągnęła przychód ze sprzedaży w kanale on-line w wysokości 52 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu stanowiło wzrost o 34%.

Ile salonów ma Wittchen

Na dzień 30 września 2022 roku Grupa prowadziła 106 salonów, z czego 89 pod marką Wittchen, a 17 pod marką Wittchen Travel (na dzień 30 września 2021 roku 89 salonów Wittchen i 18 Wittchen Travel). Łączna powierzchnia

salonów na dzień 30 września 2022 roku wyniosła 8.757 mkw. (na 30 września 2021 roku 8.689 mkw.), z czego 7.442 mkw. dotyczyła salonów prowadzonych pod marką Wittchen a 1.315 mkw. pod marką Wittchen

Travel. Na 30 września 2021 roku wartości te odpowiednio wynosiły 7.320 mkw. i 1.369 mkw. Ponadto Grupa posiadała 10 salonów franczyzowych na Ukrainie o łącznej powierzchni 880 mkw. W IV kwartale 2022 roku Grupa nie planuje dokonać otwarcia nowych salonów.

Plany rozwoju Grupy Wittchen

W 2023 r. Grupa planuje dalszą ekspansję zagraniczną zarówno w kanale on-line oraz off-line. W kolejnym roku Grupa zamierza otworzyć 2 salony w Czechach, 1 na Węgrzech, 3 w Niemczech oraz 2 w Rumunii. Grupa szacuje, że nowe salony zagraniczne będą zajmować powierzchnię ok. 570 mkw.



Pomimo trwającej epidemii koronawirusa (COVID-19) oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie Grupa realizowała i planuje w dalszej mierze realizować założenia wzrostu we wszystkich kanałach sprzedaży oraz zwiększenia sprzedaży zagranicznej. Głównymi celami Grupy w 2022 r. są:

kontynuacja dwucyfrowych dynamik sprzedaży, stabilizacja marży brutto na sprzedaży,poprawa marży operacyjnej względem poprzedniego roku.



Głównymi celami Grupy w 2023 r. będą: kontynuacja dwucyfrowych dynamik sprzedaży, stabilizacja marży brutto na sprzedaży, stabilizacja marży operacyjnej względem 2022 roku.



Realizacja powyższych planów będzie możliwa dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej, na której generowana jest wyższa marża oraz w kanale e-commerce dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży przez własne sklepy internetowe, jak również zwiększenie współpracy z platformami typu marketplace.

Zarząd oczekuje również, że sprzedaż produktów z kategorii walizek nadal będzie wykazywać tendencje wzrostowe. Dodatkowo, poprzez poszerzenie swojego asortymentu oraz wprowadzenie linii Young skierowanej do młodszych klientów, spółka planuje dotarcie do większej grupy klientów. W

konwekcji nieustannie podejmowanych działań Grupa osiągnęła przychód w październiku 2022 r. na poziomie 38,5 mln. zł. (wzrost 81% r/r). Ponadto, w listopadzie 2022 r. swoją działalność rozpoczął własny sklep internetowy na rynku rumuńskim (https://www.wittchen.ro).

Wittchen reaguje na problemy z łańcuchami dostaw

W celu zabezpieczenia się przez problemami związanymi w łańcuchu dostaw, Grupa dokonała zatowarowania na wysokim poziomie. Odpowiedni poziom zatowarowania pozwoli Grupie w sposób ciągły oferować swoim klientom szeroki wachlarz swoich produktów.

Na 2022 r. Grupa planuje nakłady w kwocie 7,7 mln zł, z czego ok. 0,7 mln zł inwestycji w logistykę, ok. 2,8 mln zł na wyposażenie nowych salonów i modernizację obecnych oraz ok. 4 mln zł na infrastrukturę IT oraz związaną z e-commerce.