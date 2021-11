Kandol – nowa marka ekologicznych kosmetyków z CBD

Kandol. to szwedzka marka produktów pielęgnacyjnych z segmentu premium należąca do spółki ODI Pharma. Produkcja kosmetyków opiera się na ideologii clean beauty, co oznacza, że nie zawierają parabenów, alergenów, olejów mineralnych oraz silikonów. Mają wegańskie składy. Wszystkie kosmetyki zawierają 200 mg CBD farmaceutycznej jakości, które działa przeciwutleniająco, przeciwłojotokowo, łagodząco, anti-agingowo, a także pielęgnuje i chroni skórę.

Wszystkie kosmetyki marki Kandol zamknięte są w przyjaznych środowisku opakowaniach – balsam do ciała znajduje się w tubie w 100 proc. wykonanej z zasobów odnawialnych. Krem oraz maska do ciała dostępne są w opakowaniach do ponownego napełniania – tzw. system REFILL z możliwością wymiany wkładu słoiczków po każdym zużyciu. Opakowania nadają się do recyklingu.

Aktualnie w ofercie marki znajdują się 3 kosmetyki do codziennej pielęgnacji: balsam do ciała, maska oraz krem do twarzy.