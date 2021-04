KappAhl: Będziemy skupiać się na wydłużeniu okresu noszenia odzieży

KappAhl stawia na zrównoważoną modę, fot. mat. pras.

Pomimo pandemii KappAhl wywiązał się ze wszystkich swoich umów z dostawcami. Działalność firmy przyniosła stabilne wyniki, które umożliwiają dalszy, odpowiedzialny wzrost. Po opodatkowaniu wynik finansowy uplasował się na poziomie 199 mln SEK w wydłużonym roku rachunkowym 2019/2020 - podała spółka w raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju za wydłużony rok rachunkowy (1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.).

W 2020 roku KappAhl zdecydował zmniejszyć swoje emisje zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego. Oznacza to, że sieć planuje obniżyć o połowę swoje całkowite emisje do roku 2030. Odsetek asortymentu produkowanego z bardziej zrównoważonych materiałów i/lub w sposób bardziej zrównoważony wzrósł do 70%. Sieć dąży do osiągnięcia 100% do roku 2025.

– Kontynuujemy działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i zmieniamy nieco naszą pozycję. W przyszłości będziemy w większym stopniu skupiać się na wydłużeniu okresu noszenia odzieży, uwzględniając to założenie na etapie projektowania, produkcji oraz użytkowania tekstyliów. Wiosną ruszył nasz projekt „Care for your clothes”, bazujący na koncepcji motywującej naszych klientów do dbania o odzież i jej maksymalnie długiego wykorzystania. Poza tym nadal poświęcamy uwagę naszej ciągłej współpracy z partnerami, którzy m.in. umożliwiają nam jak najlepsze przygotowanie się do dużych zmian – mówi Sandra Roos, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w KappAhl.