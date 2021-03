KappAhl otwiera pierwszy sklep w Elblągu

Od marca, klienci odwiedzający Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu będą mogli skorzystać z oferty szwedzkiej marki KappAhl w lokalu o powierzchni 646 mkw. Sklep będzie się mieścił na parterze.

– Elbląg jest zupełnie nowym miastem na mapie KappAhl w Polsce. Nigdy wcześniej nie byliśmy tutaj stacjonarnie dostępni dla naszych Klientów, mogli oni do tej pory korzystać jedynie z naszego sklepu internetowego. Dzięki temu zapewne dotrzemy do nowych klientów, co z punktu widzenia strategii omnichannel jest dla nas bardzo istotne – mówi Agnieszka Skrybant-Jaworska, Country Manager KappAhl w Polsce.