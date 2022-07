Kapsułowa kolekcja damskiej bielizny od Dalia Lingerie

Kapsułowa kolekcja nocna to odpowiedź na powszechną nadprodukcję odzieży. Zaprojektowana i uszyta w Polsce, w limitowanej liczbie egzemplarzy, trafi wyłącznie do butików Dalii, by wesprzeć sprzedaż stacjonarną.

Wprowadzeniu nowej kolekcji Dalii towarzyszą zdjęcia wspierające mini kampanię, zorganizowaną w salonie Kler.