Kartka z kalendarza: 27 lat temu ruszył pierwszy Rossmann w Polsce

fot. materiały prasowe

Maj to miesiąc urodzin Rossmanna w Polsce – 27 lat temu otwarto pierwszy sklep w naszym kraju. Placówka ruszyła 23 maja 1993 r. w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej. Dziś tego sklepu już nie ma, „jedynka” przeniosła się kilkaset metrów dalej.

Z okazji urodzin sieć przygotowała kumulację promocji, w tym akcję -55 proc. na produkty do makijażu. Start akcji już 16 maja.

- W ostatnim czasie część promocji musieliśmy odwołać. Teraz chcemy świętować rocznicę razem z naszymi klientami. Od 16. do 31. maja (lub do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach) w drogeriach stacjonarnych i drogerii internetowej na naszych klientów czekają wyjątkowe okazje. Ponownie zaoferujemy rabat -55% na produkty wszystkich marek kosmetyków „kolorowych” do makijażu: ust, oczu, twarzy i paznokci (z wyjątkiem marki Semilac, której produkty będą dostępne w promocji 2+1 gratis). Każdy klient będzie mógł kupić do trzech sztuk tego samego kosmetyku (z tym samym kodem EAN) podczas jednych zakupów. Na tym nie koniec. Przygotowaliśmy też liczne promocje na produkty do pielęgnacji: twarzy, ciała, włosów oraz artykuły do domu. Będą one oznaczone specjalną etykietą lub wobblerem (tzw. reklamowym kiwakiem) z informacjami o rabacie. Poza zniżkami m.in. -55%, -50%, -40% klienci będą też mogli skorzystać z ofert typu: 2+2, 1+1, 2+1 czy 3+1. Przy tych promocjach klienci sami będą mogli skomponować swoje zestawy z oznaczonych etykietą lub wobblerem produktów, a najtańszy artykuł otrzymają gratis. Inne nasze propozycje to np. drugi produkt 50% taniej, 2 produkty w supercenie, 3 produkty w supercenie i wiele, wiele innych - opisuje sieć.

Dodatkowo przez 3 dni (od 18 do 20 maja) 680 z 1400 drogerii będzie czynnych dłużej - już od godziny 6:00 rano do 22:00.

Na koniec 2019 roku Rossmann zatrudniał w Polsce około 18 tys. pracowników. Obroty netto ze sprzedaży wyniosły 8 785 311 193,49 zł i były o 5,90% wyższe niż w roku ubiegłym. Zysk netto to 953 780 567,97 zł.

Na 2020 r. firma zaplanowała powiększenie sieci o 90 nowych sklepów.