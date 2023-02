Kartka z kalendarza: Dealz od pięciu lat w Polsce

Historia sieci Dealz w Polsce

Luty 2018 - otwarcie pierwszego sklepu Dealz w Polsce w Swarzędzu k. Poznania.

źródło: Dealz

Listopad 2018 - 10 sklep Dealz w Polsce zostaje otwarty w Kielcach

źródło: Dealz

Kwiecień 2019 - Dealz ma już 20 sklepów w Polsce.

źródło: Dealz

Październik 2019 - Otwarcie 50-tego polskiego sklepu Dealz w Bydgoszczy

Do końca 2023 r. Dealz chce mieć 340 sklepów w Polsce

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Pod koniec ubiegłego roku sieć ogłosiła plany podwojenia liczby swoich sklepów w Polsce – do poziomu około 340 do końca 2023 roku.

Na początku 2023 roku Dealz planuje również otwarcie w Polsce Centrum Dystrybucyjnego, które pomoże w realizacji planów rozwojowych.

Dealz skupia się na sprzedaży produktów sektora FMCG w tym kategorii spożywczych oraz drogeryjnych. Pozostała cześć oferty to produkty przemysłowe: m.in. artykuły dekoracyjne, wyposażenia domu czy zabawki. Sukces sieci w Polsce pokazuje, że klienci z wielkim entuzjazmem podchodzą do konceptu sklepu oferującego unikalną ofertę markowych produktów w niskich cenach.