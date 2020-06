Katarzyna Orlińska zdigitalizuje Pepco w Europie

Katarzyna Orlińska, fot. materiały prasowe Carrefour

Katarzyna Orlińska, była dyrektor ds. digitalizacji Carrefour Polska, została szefem działu IT sieci Pepco na Europę Środkowo-Wschodnią (head of IT business engagement CEE).

Katarzyna Orlińska dołączyła do zespołu Pepco w marcu br. W sieci Carrefour pracowała od 1998 r., początkowo jako kierownik IT, w późniejszym okresie jako dyrektor ds. digitalizacji.

Pepco ma w Polsce 950 sklepów. Pepco to europejska sieć dyskontów, oferującą odzież i produkty dla domu. W Polsce rozwija się dynamicznie od kilkunastu lat.

Na początku lutego zagraniczne media donosiły, że trzy fundusze private equity: Advent International, Hellman & Friedman i Mid Europa Partners chcą wspólnie przejąć Pepco Group. Spółka Pepco w transakcji może być wyceniona na ponad 4,5 mld EUR (3,8 mld GBP).