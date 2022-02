Kawa od baristów, obsługa przez roboty, usługi pocztowe, delivery - Shell chce być pionierem na rynku convenience

W ramach strategii Shell Mobility firma planuje, aby do 2025 roku 50% marży pochodziło z produktów i usług pozapaliwowych.

- Do tej pory skutecznie realizujemy to założenie, a wprowadzenie nowego konceptu Shell Café jest jedną z aktywności, która ma nam pomóc osiągnąć ten cel. Na początku Shell Café była dostępna na 237 stacjach, ale zainteresowanie rosło, dlatego obecnie znajduje się już na niemal wszystkich stacjach Shell w Polsce. Nasza marka to przede wszystkim dwie mieszanki kawowe: espresso i lungo, ale również świeże croissanty, kanapki własnej marki, a także wegetariańskie i wegańskie przekąski. Zmodernizowaliśmy też wnętrze stacji, aby było przyjazne i kawiarniane, zachęcające do chwili odpoczynku podczas długiej podróży - tłumaczy Łukasz Kalisz, dyrektor biznesu pozapaliwowego w Shell Polska.

Shell rozwija usługi

Oferta pozapaliwowa Shell to jednak nie tylko koncept kawiarniano-gastronomiczny. To także możliwość nadania i odbioru przesyłki.

- Rozwój wprowadzonego przez nas rozwiązania jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju usługi wśród klientów. Dzięki współpracy z operatorem technologicznym Pointpack umożliwiamy korzystanie z usług kurierskich DHL na 356 stacjach Shell, czyli większości punktów naszej marki. Obecnie współpraca przebiega pomyślenie, a wprowadzone udogodnienia wpływają na wciąż rosnący poziom satysfakcji naszych klientów. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom stacje Shell to wielofunkcyjne obiekty usługowe dopasowane do potrzeb i wymagań dzisiejszego konsumenta. Dzisiaj w naszych punktach wypijemy jakościową kawę Shell Café przygotowaną przez przeszkolony zespół baristów, zrobimy najpotrzebniejsze zakupy, zadbamy o samochód, założymy konto bankowe, a także nadamy i odbierzemy przesyłkę. Co więcej nasi klienci mogą zamówić produkty Shell Café, a także większość produktów z naszej oferty sklepowej bezpośrednio do domu z ponad 60 stacji - wyjaśnia nasz rozmówca.

Będzie więcej robotów na stacjach Shell

Łukasz Kalisz podkreśla, że celem Shell jest rozwój i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

- Dążymy do bycia pionierem na rynku paliwowym i convenience zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Jako pierwsza sieć stacji w Europie wprowadziliśmy do obsługi dwa innowacyjne roboty jeżdżące. Niespotykane dotąd rozwiązanie okazało się niezwykłym udogodnieniem dla naszych klientów, a także nieocenionym wsparciem dla pracowników. Nasi klienci są witani przez KittyBot, informującą o obecnie trwających akcjach promocyjnych oraz zachęcającą do skorzystania z części gastronomicznej. Natomiast sprawną obsługę gości zapewnia BellaBot, która dowozi zamówione posiłki do wybranych stolików. Do tej pory dwa roboty, zasilane zieloną energią, sprawdziły się doskonale w swoich rolach, co skłania nas do wprowadzenia kolejnych w innych punktach Shell - mówi dyrektor Shell Polska.

- Dbamy również o zrównoważony rozwój. Niemal 100 proc. naszych stacji jest zasilana zieloną energią, mamy energooszczędne oświetlenie LED czy zamykane lodówki, które utrzymują odpowiednią temperaturę i nie oddają jej na zewnątrz, co znacznie obniża emisję CO2 - dodaje Łukasz Kalisz.