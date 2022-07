Kielecki VIVE Profit przeprowadza się bliżej Biedronki

Sklep VIVE Profit w Kielcach na Białogonie zmienia lokalizacje. Od 6 lipca klienci będą mogli odwiedzać punkt przy ul. Krakowskiej 167 (obok Biedronki). W nowym miejscu będą mieć do dyspozycji aż dwa poziomy.

Nowy punkt oferuje więcej przestrzeni, co umożliwia umiejscowienie większej ilości asortymentu, a sklep pomieści o wiele więcej odwiedzających osób. Nowe VIVE Profit ulokowane będzie koło Biedronki i innych okolicznych sklepów, co zachęci kolejnych, potencjalnych klientów do odwiedzenia tego miejsca.

Z okazji wydarzenia VIVE Profit przygotowało specjalne rabaty:

6 lipca -10% na cały asortyment (z wyłączeniem chemii i art. komplementarnych)

7-8 lipca -10% na towary z metką

9 lipca -15% na towary z metką

11 lipca -20% na towary z metką + pakiety dzień przed wyprzedażą

12 lipca -25% na towary z metką + pakiety w wyprzedaż