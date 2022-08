KiK ma 430 sklepów. Sieć chce otwierać 50 placówek rocznie

Sieć liczy obecnie ponad 430 sklepów.

KiK deklaruje, że w kolejnych miesiącach usłyszymy o nowych otwarciach. 27 lipca br. sieć otworzyła sklep w Otwocku, a na drugą połowę sierpnia zaplanowane jest otwarcie sklepu w Skarżysku – Kamiennej.

W planach KiK na kolejne miesiące 2022 roku jest osiągnięcie liczby 450 sklepów w naszym kraju.

Sieć sklepów KiK jest obecna w Polsce od 10 lat. Jednym z głównych celów firmy jest ekspansja na polskim rynku, utrzymana w tempie około 50 nowych sklepów rocznie.

– Pomimo że mamy już ponad 430 sklepów KiK w całej Polsce, chcemy powiększać naszą sieć. Wiemy, że na polskim rynku wciąż jest jeszcze miejsce na kolejne sklepy KiK, co wynika z naszych analiz, ale jest też potwierdzane przez zapytania klientów, które pojawiają się w mediach społecznościowych KiK. Aktualnie dążymy do osiągnięcia liczby 650 sklepów w Polsce, chociaż już dzisiaj mogę powiedzieć, że nie jest to liczba docelowa, a jedynie kierunek dalszej ekspansji – komentuje Robert Boguszewski, dyrektor generalny sieci sklepów KiK.

- W kolejnych tygodniach czeka nas wiele nowych otwarć. O szczegółach będziemy informować na bieżąco, ale mogę zdradzić, że na liście lokalizacji są zarówno debiuty – czyli miejsca, w których dotąd nie było sklepu KiK, jak i dobrze znane miasta, w których funkcjonuje już co najmniej jeden sklep naszej sieci – dodaje.

Założenia ekspansyjne KiK odnoszą się nie tylko do ilości nowych sklepów, ale także do warunków, jakie musi spełnić dana lokalizacja. Wśród nich powierzchnia lokalu – preferowana to około 650 mkw., komfortowy dostęp do minimum 15 miejsc parkingowych, a także możliwość atrakcyjnej zewnętrznej ekspozycji towaru. Istotne jest również sąsiedztwo operatorów spożywczych, drogerii lub popularnych sklepów branżowych. Tak jak niezmienne pozostają oczekiwania wobec obiektów, tak nie zmienia się też misja KiK oferowania dobrej jakości produktów w atrakcyjnych cenach.

W sierpniu dobiegnie końca akcja pomocowa KiK, skierowana do osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Łącznie na rzecz pomocy potrzebującym przekazano ponad 5 000 000 euro, a działania były realizowane na terenie Polski, Słowacji, Węgier i Czech.