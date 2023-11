KiK ma ich już milion. "Robimy wiele, jeśli chodzi o sektor value retailers"

KiK działa w kilkunastu krajach Europy i posiada ponad 4000 punktów handlowych. Program lojalnościowy myKiK dotychczas zdobył popularność w takich krajach jak Niemcy, Austria czy Holandia. Polscy klienci mogą korzystać z niego i związanych z nim korzyści od końca czerwca tego roku.

– Program lojalnościowy myKiK z wszystkimi jego benefitami wprowadziliśmy tuż przed okresem wakacji. Znając dane z innych krajów, gdzie już funkcjonował wcześniej, zakładaliśmy, że zyska on uznanie naszych klientów. Niezmiernie nas to cieszy i motywuje do dalszego wzmacniania customer experience. Robimy zresztą bardzo wiele, by być w czołówce, jeśli chodzi o sektor value retailers. W tym roku równolegle z otwieraniem kolejnych sklepów stacjonarnych, uruchomiliśmy sklep internetowy KiK, rozpoczynając tym samym rozdział e-commerce w Polsce. Obserwujemy coraz większą popularność tego formatu – mówi Jan Skowron, dyrektor zarządzający sieci sklepów KiK.