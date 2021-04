KiK z 6 nowymi sklepami

fot, Łukasz Kudłek opowiada o ekspansji KiK

6 nowych sklepów KiK udało się uruchomić firmie w 2021 roku. To oznacza, że do użytku trafiło niemal 3000 mkw. powierzchni sprzedażowej. Od kilku lat firmie udaje się utrzymać tempo rozwoju na poziomie około 50 nowych sklepów rocznie. KiK 2020 rok zamknął liczbą 56 nowych sklepów.

Kraków, Poznań, Zawiercie, Lidzbark Warmiński, Mońki oraz Konin – to w tych miastach i miasteczkach pojawiły się nowe sklepy KiK w pierwszych miesiącach bieżącego roku.

– 5 nowych sklepów w pierwszym kwartale to wynik znacznie niższy od tych, do których byliśmy przyzwyczajeni. Jednak od kilkunastu miesięcy mamy do czynienia z nową, zupełnie inną rzeczywistością, w której 6 nowych sklepów w 4 miesiące to powód do ogromnej satysfakcji – mówi Łukasz Kudłek, Expansion Manager sieci sklepów KiK i dodaje: reprezentując sektor tzw. „value retailers” mamy ten komfort, że możemy realizować nasze założenia ekspansyjne, choć w tych okolicznościach każde nowe otwarcie jest dla nas podwójnym sukcesem. Pomimo panującej sytuacji – podobnie jak w zeszłym roku – nie zamierzamy rezygnować z ambitnych założeń i wierzymy, że ponownie uda nam się otworzyć co najmniej 50 nowych sklepów.

Przeczytaj także: Redan podtrzymuje ścisłą współpracę z Top Secret

– Od początku obecności w Polsce ważna była dla nas dywersyfikacja lokalizacji sklepów KiK. W praktyce oznaczało to pojawianie się zarówno w dużych galeriach handlowych, jak i małych centrach convenience, a nawet w postaci wolnostojących sklepów. Nigdy nie byliśmy skupieni na konkretnym typie lokalizacji – choć mamy szereg warunków, które musi spełnić dany obiekt, wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Rozwijamy naszą sieć tak, by być jak najbliżej klientów i nie planujemy zmieniać tego podejścia – wyjaśnia Adam Puk, Expansion Manager KiK i dodaje: w maju zamierzamy otworzyć 5 kolejnych sklepów – w Nowym Dworze Mazowieckim, Chrzanowie, Jędrzejowie, Jastrzębiu-Zdroju oraz Stęszewie.

Sieć inwestuje także w modernizację tych już istniejących, nierzadko także powiększając ich powierzchnię.