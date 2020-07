Kina Helios wznawiają działalność i kuszą rabatami

3 lipca nastąpi ponowne otwarcie kina Helios w Galerii nad Jeziorem. Stopniowe odmrażanie gospodarki oraz luzowanie obostrzeń sanitarnych daje możliwość powrotu do normalności także w branży retail oraz szeroko rozumianym sektorze rozrywki.

Kino Helios przygotowało szereg rabatów. Głównym zamierzeniem nowej kampanii jest obniżenie kosztów biletów normalnych na seanse 2D jak i 3D. Dzięki tym działaniom wszyscy klienci powinni płacić mniej. Warto wspomnieć również o ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”, dzięki której klienci kupując bilety minimum 3 dni przed planowanym seansem oszczędzają.

Na terenie kina Helios obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Zalecenie dotyczy zarówno obsługi jak i przybyłych gości. Kino wprowadziło do regularnej sprzedaży maseczki ochronne, a na terenie obiektu (przed wejściem do kina, w strefie gastronomicznej, w toaletach oraz przy wyjściach z sal kinowych) zamontowano dozowniki z płynem do dezynfekcji. Obsługa kina została dodatkowo zobligowana do noszenia rękawiczek jednorazowych. Hol kina, stoliki, toalety oraz sale kinowe są regularnie dezynfekowane. Te ostatnie, dodatkowo, po każdym seansie będą wietrzone.



- Cieszymy się, że do naszej Galerii wraca kino Helios. To znakomita wiadomość dla wszystkich stęsknionych Klientów. Podczas ostatnich tygodni otrzymywaliśmy wiele zapytań o ponowne otwarcie kina, dlatego jest nam niezmiernie miło, że mieszkańcy Konina i okolic będą mogli znowu uczestniczyć w seansach filmowych. Strefa rozrywkowa w naszym Centrum jest bardzo ważna, to miejsce, do którego nasi Klienci przychodzą z radością. Nie mamy żadnych wątpliwości, że seans kinowy w gronie rodziny i przyjaciół to znakomita forma rozrywki – mówi Anna Frydrysiak, Dyrektor Galerii nad Jeziorem.