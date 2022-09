Kingfisher: Castorama w Polsce generuje trzecie miejsce pod względem sprzedaży

- Pomimo trudnych warunków, z jakimi przyszło nam się wszystkim obecnie mierzyć, utwierdzamy się w przekonaniu, że dobrze inwestujemy w naszą przyszłość i jesteśmy na najlepszej drodze do jeszcze większego wzrostu. To wszystko nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania i nakładu pracy naszych zespół i zdecydowanych działań jak otwarcie trzech nowych sklepów w Stalowej Woli, Mławie i Otwocku czy oddania do dyspozycji klientów usługi Castomatów we wszystkich naszych sklepach. Stale rozszerzamy także gamę produktów naszych marek własnych, aby dostarczyć naszym klientom jeszcze lepszą wartość w najlepszej cenie, a także rozwijamy ofertę naszych zrównoważonych produktów dla domu w ramach programu „Nasza Sfera”, aby pomóc naszym Klientom prowadzić coraz bardziej oszczędne i ekologiczne domy. Osiągnięte wyniki po raz kolejny potwierdzają naszą pozycję lidera w zarządzaniu doświadczeniami klienta, którzy cenią sobie kompleksowość naszych usług od projektu poprzez produkty aż po montaż, a także profesjonalne wsparcie i doradztwo na każdym etapie zakupu i w najkrótszym czasie - podsumowuje Pascal Gil, Dyrektor Generalny Castorama Polska.

Castorama ma w Polsce 95 sklepów

Castorama Polska uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 95 sklepach w różnych częściach kraju i zapewnia dostęp do oferty on-line za pośrednictwem sklepu castorama.pl. Spółka zatrudnia około 13 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc., międzynarodowej spółki posiadającej ponad 1470 sklepów w 8 krajach Europy.