Właściciel Castoramy ze spadkiem sprzedaży w Polsce

Kingfisher, spółka macierzysta Castoramy, jest "beneficjentem" pandemii, fot. Shutterstoc

Kingfisher, spółka macierzysta m.in. B&Q, Castoramy i Brico Dépôt, ma za sobą świetny pierwszy kwartał. Sprzedaż osiągnęła wartość 3,44 miliarda funtów (około 4 miliardy euro). Sprzedaż w Polsce niestety spadła do 281 mln funtów, co oznacza spadek LFL aż o 12 proc.

W Wielkiej Brytanii i Francji firma rozwijała się szybciej niż rynek. Obroty w Wielkiej Brytanii i Irlandii wzrosły o 66,8 procent rok do roku do 1,82 miliarda funtów (2,1 miliarda euro). Wynik we Francji był jeszcze lepszy: sprzedaż wzrosła prawie dwukrotnie (+97,4 procent) do 1,17 miliarda funtów (1,4 miliarda euro).

W Polsce ze względu na lockdown wynik wygląda nieco inaczej. Sprzedaż to 281 mln funtów.

Sprzedaż internetowa Grupy wzrosła o 63 proc. rok do roku. Kingfisher obecnie czerpie ponad jedną piątą swoich przychodów z handlu elektronicznego.

Thierry Garnier, CEO Grupy, powiedział: "Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim pracownikom za ich nieustanną ciężką pracę i elastyczność, dzięki której nasze sklepy mogą bezpiecznie handlować w tych trudnych czasach. Grupa odnotowała silny wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale, przy czym sprzedaż LFL wzrosła o 64%. E-commerce nadal jest naszym najszybciej rozwijającym się kanałem, z dwuletnim wzrostem o ponad 250%, który obecnie odpowiada za 21% sprzedaży grupy. Dzięki mocnemu początku roku przewidujemy, że sprzedaż w pierwszym półroczu i skorygowany zysk przed opodatkowaniem przekroczą nasze wcześniejsze oczekiwania."

Firma uruchomiła swój pierwszy sklep w Polsce w1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 87 lokalizacjach w różnych częściach naszego kraju. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia ponad 13 tys. pracowników.