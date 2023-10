Klienci Manufaktury dopytywali o Pepco. Prośby zostały wysłuchane

Otwarcie sklepu Pepco stanowi dla Manufaktury kolejny krok w dążeniu do zaspokajania oczekiwań swoich gości. – Chcemy, by nasi goście mieli poczucie, że Manufaktura to miejsce skrojone na ich potrzeby – mówi Monika Długosz-Łempicka, dyrektor marketingu Manufaktury.