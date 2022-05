Klienci VRG wrócili z e-commerce do sklepów stacjonarnych. Marże wzrosły

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w I kwartale 2022 roku wyniosły 243,8 mln PLN i były o 71,7 mln PLN (42%) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Skonsolidowany zysk EBITDA w I kwartale 2022 roku wyniósł 32,6 mln PLN i był wyższy o 21,8 mln PLN (wzrost o 204%) niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto na poziomie 2,9 mln PLN w porównaniu do straty netto na poziomie -18,6 mln PLN w analogicznym okresie 2021 roku.

Grupa poprawiła marżę brutto na sprzedaży poprzez ograniczenie akcji promocyjnych oraz wzrost udziału kanałów offline cechujących się wyższą marżowością, a także poprawiła rentowność sklepów poprzez utrzymanie efektywności kosztowej. Natomiast czynnikiem ograniczającym poprawę wyniku finansowego było zmniejszenie popytu na towary Grupy w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie.

W I kwartale 2022 roku nastąpił wzrost sprzedaży w sieci offline o 100% oraz spadek sprzedaży online o 18% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 30% w I kwartale 2022 roku w porównaniu do 49% udziału sprzedaży online w analogicznym okresie 2021 roku.

Spadek udziału sprzedaży online był konsekwencją braku ograniczeń w sprzedaży stacjonarnej i w rezultacie wzrostem udziału tej sprzedaży w przychodach (kosztem udziału sprzedaży w sklepach internetowych).

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2022 roku wyniosły 115,3 mln PLN i były o 29,3 mln PLN (tj. o 34%) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku.

Zysk brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2022 roku wyniósł 58,3 mln PLN i był o 51% wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto wyniosła 50,5% w I kwartale 2022 roku, co oznacza wzrost o 5,8 pp. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.

W I kwartale 2022 roku poniesiono stratę operacyjną w wysokości 17,8 mln PLN, co oznacza poprawę wyniku operacyjnego o 6,6 mln PLN względem I kwartału 2021 roku.

Grupa w ramach segmentu odzieżowego wykazała w I kwartale 2022 roku stratę netto na poziomie 19,0 mln PLN w stosunku do straty netto 23,6 mln PLN w analogicznym okresie 2021 roku.

Przychody w I kwartale 2022 roku w segmencie jubilerskim wyniosły 128,4 mln PLN i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w analogicznym okresie 2021 roku o 42,4 mln PLN (49%).

Wzrost sprzedaży był efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży zegarków luksusowych oraz biżuterii złotej i srebrnej, a także braku ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią COVID-19 w I kwartale 2022 roku.

Grupa w ramach segmentu jubilerskiego odnotowała w I kwartale 2022 roku zysk operacyjny na poziomie 22,8 mln PLN, co oznacza wzrost zysku z działalności operacyjnej o 14,3 mln PLN (166%) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zysk netto segmentu jubilerskiego w I kwartale 2022 roku wyniósł 16,1 mln PLN w stosunku do 5,1 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost zysku o 217,5% r/r.

Jak wskazano w raporcie rocznym Spółki rok 2021 opublikowanym w dniu 8 kwietnia 2022 roku perspektywy rozwojowe Grupy w 2022 roku w znaczącym stopniu determinowane będą przez okoliczności zewnętrzne: efekty związane z wygasającą pandemią koronawirusa oraz wojną w Ukrainie. Obydwa te zdarzenia mają wpływ na decyzje zakupowe klientów, którzy w obliczu stanu niepewności są mniej skłonni do realizacji zakupów. W szczególności dotyczy to segmentu odzieżowego.

Szansą na odbudowanie zachowań klientów, jest zniesienie od 28 marca 2022 r. większości obostrzeń związanych z COVID-19, w tym obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeniach publicznych. W opinii Zarządu powinno to prowadzić do stopniowego wzrostu ruchu w centrach handlowych, co powinno mieć pozytywny wpływ na przychody Grupy w roku 2022.