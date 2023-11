Klienci znów kupują odzież. VRG widzi to wynikach

Odbicie segmentu odzieżowego VRG

Narastająco w dziesięciu pierwszych miesiącach br. sprzedaż VRG wyniosła 995,1 mln zł (w porównaniu do 995,2 mln zł w roku ubiegłym).

Segment jubilerski VRG zanotował w październiku 13,3-procentowy wzrost, osiągając przychody o wartości 49,9 mln zł. Segment odzieżowy Grupy osiągnął sprzedaż równą 45,8 mln zł, o 0,8 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Kanały online odpowiadały w październiku za 15,2 proc. sprzedaży (w porównaniu z 12,7 proc. rok wcześniej).

– Cieszy nas powrót popytu oraz pozytywne przyjęcie przez klientów nowych kolekcji. Mieliśmy do czynienia z dobrym połączeniem kilku czynników – od zmiany w pogodzie, która dzięki ochłodzeniu zmobilizowała klientów do zakupów, przez dobry asortyment, zgodny z obecnym ID naszych marek, po efektywne działania marketingowe. – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.

Marża na sprzedaży w Grupie wyniosła w październiku 55,2 proc. w porównaniu do 55,4 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej. Po dziesięciu miesiącach br. marża Grupy wyniosła 54,3 proc. (0,8 p.p. więcej r/r).

VRG: Rośnie kanał online w segmencie odzieżowym

Jak podkreśla prezes VRG, wzrost udziału kanału online w segmencie odzieżowym wynika z dobrego przygotowania marek na obecny sezon, tak pod względem oferty produktowej, jak i poprawy funkcjonalności sklepów internetowych.

Październik był dla Grupy VRG intensywnym miesiącem pod kątem uruchamiania komunikacji marketingowej marek, która ma za zadanie stymulowanie sprzedaży na przestrzeni czwartego kwartału.

Po premierze kolekcji ambasadorskiej DISCOVER YOURSELF z Rafałem Jonkiszem oraz Rafałem Rulskim, marka Vistula intensywnie promowała ofertę odzieży skierowanej do kobiet. W Bytomiu zadebiutowała kolekcja BYTOM x JIMEK, która powstała we współpracy z kompozytorem Radzimirem Dębskim. Jej pojawienie się w sklepach spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem konsumentów. W październiku został wprowadzony także nowy koncept WELL Wólczanka. Deni Cler kontynuowała promowanie kolekcji ORA ITALINA! na sezon jesienno-zimowy, której premiera wzbudziła duży entuzjazm wśród sympatyków marki. W.KRUK kontynuował komunikację wokół kolekcji ambasadorskiej FREEDOM ELEMENTS z Martyną Wojciechowską. Spółka przygotowuje się do prezentacji oferty produktowej na listopad i grudzień – najbardziej intensywnych miesięcy w roku z perspektywy W.KRUK.

W październiku 2023 roku marki grupy VRG operowały na 52,7 tys. mkw. powierzchni handlowej (o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej).

Co wiemy o VRG

VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1993 r.

Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK. Grupa Kapitałowa VRG S.A. koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim).