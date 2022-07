Knorr podsumowuje kampanię "PrzyGotujmy Lepszy Świat"

PrzyGotujmy Lepszy Świat to inicjatywa skierowana do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Dzięki programowi dzieci dowiedziały się, że to, co jedzą ma ogromny wpływ nie tylko na ich zdrowie, ale też na planetę.

W dwóch edycjach programu uczestniczyło prawie 100 tys. uczniów. Dzieci, poza wiedzą teoretyczną, zdobywały także umiejętności praktyczne, przygotowując posiłki oparte na składnikach roślinnych. Zamieniając 123 tys. tradycyjnych posiłków na dania roślinne, wyprodukowały o około 980 tys. mniej kg CO₂. Zużyły też o około 120 mln mniej litrów wody.

Trzy klasy ze szkół, które zdobyły największą liczbę punktów w programie, wygrały wyjazd do Spały na „Bardzo Zieloną Szkołę”, organizowaną przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.