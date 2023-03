Kolejna edycja Domodesign w Domotece startuje już piątek

Jakie atrakcje czekają na uczestników nadchodzącego Domodesign?

Oto kilka wybranych propozycji z bogatego programu tego wydarzenia. Jeśli jesteście zwolennikami stylu loftowego i właśnie w taki sposób chcielibyście zaaranżować swoje wymarzone mieszkanie lub jeszcze ambitniej! – zaadaptować na cele mieszkalne autentyczną poprzemysłową czy historyczną przestrzeń, wielu inspiracji dostarczy wam wykład prof. Jana Sikory. Ten ceniony polski architekt ma na swoim koncie wiele projektów tego typu na czele z wielokrotnie nagradzaną biblioteką w Rumii, stworzoną we wnętrzach dawnego dworca kolejowego. Z pewnością nie zabraknie przy tej okazji ciekawych inspiracji i dużej dawki wiedzy praktyka.

Motodesign i pałace na wodzie

Design nowoczesnych aut i luksusowych jachtów nieraz wręcz zapiera dech w piersiach. Futurystyczne formy, opływowe linie i wyrafinowane detale robią wrażenie nie tylko na fanach motoryzacji i sportów wodnych. Ale czy wiecie, że rozwiązania pojawiające się najpierw w autach i na pokładach jachtów stają się potem często inspiracją dla designerów tworzących wyposażenie wnętrz? Przetestowane w takich warunkach materiały, konstrukcje i rozwiązania są godne zaufania. O tym wszystkim będzie można posłuchać w sobotę na wykładach „Minimum przestrzeni, maksimum możliwości - jak wnętrza pojazdów pozwolą nam zapomnieć, że jesteśmy w drodze”.

Szczęśliwy splot wydarzeń

Współczesne kilimy to przykład niezwykłego połączenie rzemiosła, designu i sztuki. Są unikalnymi, ręcznie wytwarzanymi przedmiotami – zarówno dekoracyjnymi, jak i użytkowymi. Przywołują zarówno tradycje związane z kulturą materialną Polski, jak też z takimi zjawiskami z historii współczesnego designu, jak spółdzielnia ŁAD czy Bauhaus. Dlaczego warto je na powrót wprowadzić do naszych domów i innych wnętrz? O tym opowie Przemysław Cepak, twórca marki SPLOT, a wytwarzane pod jej szyldem kilimy będzie można obejrzeć na wystawie w Domotece.

Rewitalizacja Dworu Uphagena - zabytkowej rezydencji zlokalizowanej na terenie tzw. Dolnego Miasta w Gdańsku – trwała aż 6 lat! Budynek dawnego dworu oraz szpitala postanowiono zamienić na hotel. Pieczołowicie ratowano architekturę i najdrobniejsze nawet elementy wyposażenia. Dziś ten obiekt oferuje gościom aż 232 pokoje i 20 apartamentów, restaurację, sale konferencyjne i mini spa. O tym niezwykłym architektonicznym przedsięwzięciu i jego efektach opowiedzą architekci z pracowni Less is Core, która była odpowiedzialna za projekt rewitalizacji. Gwarantujemy, że zechcecie go odwiedzić.

Domowe inspiracje

Tradycyjnie już podczas Domodesign nie zabraknie projektowych porad i inspiracji. Tym razem pod lupą znajdą się głównie kuchnie i łazienki – pomieszczenia, w których funkcjonalne rozplanowanie i odpowiednie wyposażenie jest wyjątkowo istotne, a jednocześnie niełatwe. Jak dobrze je zaprojektować, w co wyposażyć i jakich pomyłek uniknąć (a te bywają kosztowne) dowiemy się odwiedzając Domotekę w piątek. Ponadto do dyspozycji uczestników Domodesign będą projektanci, którzy bezpłatnie skonsultują projektowe i zakupowe plany. Znajdzie się też coś dla kreatywnych osobowości. Samodzielnego projektowania wnętrz będzie można spróbować na warsztatach korzystania z programu pCon.planner, a stylizacji stołu i fotografii - na warsztatach z fotografką i stylistką Zoyką Michalik. Tematem tych drugich będzie Wielkanoc, więc zdobytą wiedzę już niebawem będzie okazja wykorzystać w praktyce.