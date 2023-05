Kolejne drogerie Hebe. Najnowsza w Białymstoku

Z okazji otwarcia nowej drogerii Hebe w Złotowie, klienci mają możliwość skorzystania z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Pielęgnacja twarzy do -40%“. Promocja obowiązuje od 18 do 22 maja 2023 r. i obejmuje produkty marek takich jak: Revox, Bandi, Nacomi, Bergamo i Skin79.

Pierwsza drogeria Hebe w Złotowie już otwarta, fot. mat. prasowe

Druga oferta to „Zapachy damskie w supercenach“, dzięki której zakupimy perfumy marek: Tous, Moschino, Bourjois, Lolita Lempicka i Cacharel w atrakcyjnych cenach. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartej drogerii w Centrum Handlowym Aura Park przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 3 w Złotowie od 18 do 22 maja 2023 r.

Promocje na otwarcie Hebe w Złotowie

Ponadto, na klientów pierwszej drogerii Hebe w Złotowie czeka promocja „Kup minimum 2 dowolne produkty i zapłać -25% za każdy z nich“, umożliwiająca wybór kosmetyków spośród marek: Axe, Lux Botanicals, Dove oraz Rexona. Oprócz tego wszystkie produkty marek: Rimmel, Max Factor, Bourjois, Sally Hansen, Adidas, Bruno Banani, Mexx, David Beckham objęte są zniżką do -50%. Wymienione promocje obowiązują tylko w nowo otwartej drogerii w Centrum Handlowym Aura Park przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 3 w Złotowie od 18 do 31 maja 2023 r.

Hebe w Złotowie już otwarte

Dodatkowo, w dniach 18-22.05.2023 r. na klientów czeka wyjątkowa oferta - korzystając z karty lojalnościowej My Hebe, przy zakupach za min. 80 zł, otrzymamy rabat 20 zł. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartej drogerii w Centrum Handlowym Aura Park przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 3 w Złotowie w wymienionym terminie.

Pierwszy na mapie Złotowa sklep Hebe zlokalizowany jest w Centrum Handlowym Aura Park przy ul. Marii Zientary- Malewskiej 3 i otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-20:00. Zapraszamy!