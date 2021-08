Kolejne marki modowe zasilą ofertę Gemini Park Tarnów

• Gemini Park Tarnów poszerza ofertę w segmencie fashion.

• Nowe umowy najmu podpisano właśnie z markami Lee Cooper oraz kaes.

• Pierwsza to efekt pracy działu leasingu Gemini Holding, druga to owoc współpracy z firmą doradczą Colliers.



W maju centrum handlowe ogłosiło, że jego ofertę zasili sklep marki PUMA, otwarty w lipcu br. Teraz do grona nowych najemców dołączają: sieć kaes, która w Gemini Park ulokuje swój pierwszy sklep w Tarnowie oraz marka Lee Cooper, która do miasta wraca po krótkiej przerwie.

Rekomercjalizacja Gemini Park Tarnów

– Dzięki prowadzonej rekomercjalizacji, kontynuujemy rozwój oferty galerii w strategicznym dla niej segmencie modowym – mówi Joanna Zemczak, Senior Leasing Manager w Gemini Holding.



keas to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów z segmentu casualowo-sportowego, licząca sobie ponad 85 punktów na terenie całej Polski. Asortyment tworzą globalne marki, takie jak: adidas, Puma, Nike, Tom Tailor, New Balance, Reebok, 4F, Outhorn, Skechers, Vans, Under Armour czy Cross Jeans. Nowy najemca wynajął w galerii powierzchnię 198 mkw.



Modowe inspiracje znaleźć będzie można także w sklepie Lee Cooper. Nowy najemca w tarnowskiej galerii wynajmie lokal mający 71 mkw.