Kolejne marki otwierają sklepy w parku handlowym Pod Wiatrakami

Zlokalizowany na obrzeżach Słupska Park Handlowy „Pod Wiatrakami” oferuje 18 000 mkw. powierzchni handlowej, na której działa między innymi Agata Meble, Premium Fitness & Gym i Abra Meble.

Park Handlowy „Pod Wiatrakami” na stałe wpisał się w ofertę handlową Słupska i sąsiadujących z nim miejscowości, a po 12 latach działania na lokalnym rynku naturalnym krokiem jest wzbogacenie portfolio najemców o kolejne znane i lubiane przez konsumentów marki. Dotyczy to zresztą nie tylko „Wiatraków”, ale i szeregu innych parków handlowych w Polsce. Ten format wchodzi obecnie w fazę dojrzałości, co powinno zmotywować inwestorów do ponownego przemyślenia oferty swoich obiektów – tłumaczy Michał Masztakowski, Tenant Leasing Manager, Cushman & Wakefield.

Jednocześnie, jak pookazują dane, potencjał rozwoju parków handlowych w Polsce jest ciągle wysoki. Według Cushman & Wakefield, na koniec czerwca tego roku w budowie pozostawało 30 nowych tego typu obiektów.

Tylko w II kwartale w Polsce otworzyło się pięć parków handlowych – w Bytowie, Dzierżoniowie, Lublinie, Ostrzeszowie i Piotrkowie Trybunalskim. W tym czasie zakończono tez rozbudowę Aura Parku w Nakle nad Notecią oraz Nowych Bielaw w Toruniu. Fakt, że właściciele decydują się na zwiększenie powierzchni najmu takich obiektów najlepiej świadczy o atrakcyjności formatu. Pandemia pokazała bowiem, ze parki handlowe mogą być atrakcyjne dla szerszej niż początkowo myślano grupy klientów – dodaje Michał Masztakowski.

Ponadto, coraz wyższe koszty życia tymczasowo zmieniają strukturę wydatków konsumentów, którzy mniej pieniędzy przeznaczają na produkty i usługi spoza podstawowego koszyka zakupowego, np. wyjścia do restauracji czy podróże.

W okresie ograniczania wydatków następuje polaryzacja postaw zakupowych i wzrasta popularność marek oferujących artykuły dla mniej zamożnego klienta. To z kolei przekłada się na dalszy rozwój sieci tzw. value retailers, np. Action, Dealz, TEDi czy Pepco, które pozostają wiodącymi najemcami parków handlowych w Polsce – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research w Cushman & Wakefield.