Kolejne sklepy Primark w przygotowaniu. Znamy stawki pracowników

- Kolejne otwarcia sklepów Primark są zaplanowane we Wrocławiu i Łodzi. Jest to ekscytujący czas dla nas i dla polskiego rynku - informuje sieć.

W 2023 r. Primark otworzy sklepy w Łodzi i we Wrocławiu

Primark w Łodzi zostanie otwarty w CH Manufaktura, a we Wrocławiu w CH Magnolia Park. Ich otwarcie zaplanowano na koniec 2023 roku.

Primark szuka pracowników. Ile płaci?

Na stanowisku doradcy klienta sieć oferuje pakiet dodatkowych benefitów takich jak: prywatna opieka medyczna, karta Multisport, zniżka pracownicza, PPK oraz wynagrodzenie w wysokości: pełny etat - 4292 zł brutto, 3/4 - 3219 zł brutto,1/2 - 2146 zł brutto, 1/4 - 1073 zł brutto.

Primark to międzynarodowy detalista odzieżowy zatrudniający ponad 70.000 pracowników w 14 krajach Europy i USA. Założony w Irlandii w 1969 r. pod marką Penneys, dąży do zapewnienia przystępnych cenowo wyborów dla każdego. Primark kontynuuje ekspansję na nowych i istniejących rynkach, a do końca 2026 r. chce posiadać 530 sklepów, włączając w to planowane w najbliższym czasie wejście do Słowacji.

AB Foods, brytyjski holding, do którego należy Primark, odnotował 16% wzrost sprzedaży (z wyłączeniem wahań kursów walut) w ciągu 16 tygodni, kończących się 7 stycznia. Łącznie z działalnością spożywczą holdingu (która jest również głównym graczem na rynku cukru i żywności), łączna sprzedaż osiągnęła 6,7 ​​miliarda funtów (7,6 miliarda euro).