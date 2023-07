To, jak mieszkamy, zdradza, jacy jesteśmy. Potwierdza to najnowszy raport „IKEA. Życie w domu”, z którego wynika, że ponad połowa (57%) Polaków uważa, że ich dom odzwierciedla to, kim są. A wpływają na to przede wszystkim rzeczy, które sami wybraliśmy. W stworzeniu przestrzeni, która najlepiej pokazuje cechy naszej osobowości, może pomóc IKEA, która na nadchodzący sezon przygotowała bogatą ofertę nowości. Zarówno fani odważnego designu, jak i zwolennicy prostych rozwiązań znajdą wśród nich coś dla siebie.

W krainie marzeń i snów z siecią IKEA

Sypialnia pełna kolorów i wzorów zdecydowanie doda energii i nastawi pozytywnie od rana. Jeśli chcesz, by wyglądała radośniej, zabaw się kolorami, kształtami i wzorami. Wnieś do niej odrobinę fantazji i wesołości, wybierając kobaltowy stołek KYRRE, który może służyć również jako stoliczek kawowy, żółtą lampkę BLÅSVERK, dwustronną pościel SOMMARVICKER w dynamiczne wzory oraz zabawne poduszki KLUGGMAL i KRYPKORNELL w śmiesznych kształtach.

Jeśli wolisz jednak po przebudzeniu pozostać jeszcze przez chwilę w swoim własnym wszechświecie, wybierz meble i dodatki w stonowanych barwach. Pościel JORDRANUNKEL w spokojny wzór stworzy relaksującą atmosferę w sypialni, a stolik z drewna LISTERBY oraz lustro MARISTOVA z ręcznie tkaną rattanową ramą przybliżą Ci kontakt z naturą.

Kolorowe nowości w sieci Ikea, fot. mat. prasowe

Niezależnie od tego, który z tych klimatów jest Ci bliższy, z IKEA urządzisz tę przestrzeń po swojemu i dostosujesz do swoich potrzeb.

Salon relaksu od sieci IKEA

Jeśli w salonie spędzasz większość swojego wolnego czasu, powinien być urządzony w taki sposób, byś czuł się w nim jak najlepiej. Po długim dniu marzysz o tym, by wrócić do domu, w którym możesz się zrelaksować? Czasem wystarczy jeden element, by całkowicie odmienić wnętrze jak np. sofa KLIPPAN, nowoczesny i ponadczasowy klasyk, w energetycznym, żółtym kolorze albo dywan IDROTTSHALL, odporny na plamy i łatwy w pielęgnacji, w print nawiązujący do tygrysich pasów. Przytulności wnętrzu dodadzą narzuta VALLKRASSING we wzór o podwójnym splocie, który daje efekt marszczenia, haftowane poszewki na poduszki GULDFLY oraz żakardowe zasłony zaciemniające LÖNNSTÄVMAL, które pozwolą odpocząć od upałów.

Patent na przechowywanie od IKEA

Tylko wtedy, kiedy wszystko jest na właściwym miejscu, można się naprawdę odprężyć. Jak sprawić, by sprytne rozwiązania na przechowywanie były nie tylko funkcjonalne, ale, gdy trzeba, także dekoracyjne? IKEA ma odpowiedź. Czerwony metalowy regał BAGGEBO przyciąga wzrok swoim kolorem oraz prostą formą. Możesz na nim umieścić przedmioty, które chcesz wyeksponować, albo na przykład pudełka do przechowywania RYKTA, w których schowasz to, co chcesz ukryć.

Czas wsłuchać się w siebie i stworzyć swoją wymarzoną przestrzeń. IKEA pomoże Ci wyrazić własny styl z mnóstwem nowych produktów, które odświeżą Twój dom. Nowości IKEA są dostępne w sprzedaży w sklepach, online i w Aplikacji Mobilnej IKEA od lipca 2023 roku.