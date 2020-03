Kolporter: Epidemia koronawirusa nie wpłynęła drastycznie na sprzedaż prasy

– Od początku trwania kryzysu, związanego z pandemią, zaobserwowaliśmy niewielki, bo liczący ok. 3 proc. spadek liczby punktów sprzedaży detalicznej, do których dostarczamy prasę. To najczęściej indywidualne sklepy, których właściciele podjęli decyzję o czasowym zamknięciu – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

– Spadki sprzedaży prasy, które obserwujemy, są związane m.in. właśnie z tym ograniczeniem liczby punktów. W tym momencie nie są one duże. Dystrybucja wszystkich tytułów odbywa się w normalny sposób, nie mamy sygnałów, że ktoś z naszych odbiorców chce np. ograniczyć asortyment prasowy – dodaje Dariusz Materek.

Zdecydowana większość punktów, do których Kolporter dostarcza prasę, nie jest objętych obowiązującymi obecnie zakazami działalności. To przede wszystkim sklepy spożywcze, sklepy wielobranżowe, a także wyspecjalizowane punkty sprzedaży prasy, które mogą być czynne nawet w galeriach handlowych.

Jak podkreślają przedstawiciele Kolportera, od początku kryzysu spółka na bieżąco monitoruje dane sprzedażowe i przekierowuje większe partie prasy do tych punktów, w których popyt jest większy. – Wdrożyliśmy kilka nowych rozwiązań systemowych, które w tym szczególnym czasie pozwalają nam na jeszcze bardziej precyzyjne sterowanie nadziałami – mówi rzecznik Kolportera.