Kombinat Konopny po sukcesie w 2021 roku uruchamia kolejną emisję akcji

Kombinat Konopny zrealizował poprzednie cele emisyjne m.in. wprowadzając na rynek serię naturalnych suplementów ziołowych, ale też poszerzając ofertę o kosmetyki czy produkty dla zwierząt. Najbardziej imponującą inwestycją jest rozbudowa zakładu zielarskiego w Gronowie Górnym pod Elblągiem, gdzie powstają flagowe produkty spółki: oleje.

– Dzięki inwestorom naszą podstawową linię uzupełniliśmy o olej CBD FORTE, o dwa razy większej zawartość kannabinoidów w stosunku do bazowego produktu, olej CBD RAW, z kwasem kannabidiolowym, oraz olej CBD PREMIUM, który jest szczytowym osiągnięciem w kategorii olejów tworzonych metodą maceracji zdekarboksylowanego suszu konopnego – komentuje Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego.

1,6 mln Polaków regularnie sięga po produkty z CBD

Badania prowadzone przez spółkę pokazują, że produkty konopne już dawno przestały być niszą. Już 20% Polaków sięga po olejki, kremy czy kapsułki z CBD, ponieważ pozwalają im łatwiej się zrelaksować, szybciej zasnąć czy walczyć ze stresem .

Jedną z metod docierania do nowych klientów jest budowanie zaangażowanej społeczności wokół marki, pozyskiwanie ambasadorów i otwarta komunikacja. W tym Kombinatowi Konopnemu pomagają emisje akcji w crowdfundingu udziałowym. Z jednej strony to możliwość pozyskania dodatkowego kapitału na inwestycje w spółkę, z drugiej – to także okazja do przypominania o tradycjach konopnych polskiego rolnictwa czy mówienia o ogromnym potencjale biznesowym konopi. Zapowiadaną kampanię wspiera platforma Crowdway.

Z najnowszego raportu Globe Industrial Hemp Market by Type wynika, że światowy rynek konopi przemysłowych w 2022 jest wyceniany na 6,8 mld dolarów . Polska już teraz posiada 8-procentowy udział w wartości rynku konopnego wśród krajów europejskich. Wartość biznesu konopnego w Polsce zwiększyła się czterokrotnie z 210 milionów złotych w 2019 do 900 milionów złotych w 2021 .

Konopna rewolucja w sektorze włókienniczym

Kombinat Konopny stawia nie tylko na najpopularniejsze produkty konopne, ale chce wykorzystać jak najwięcej właściwości rośliny. Dzięki pracom badawczo-rozwojowym zrobił duże postępy w sektorze włókienniczym. Uruchomił pierwszy od dziesięcioleci zakład dekortykacji słomy konopnej, w której pochodzący z plantacji własnych surowiec jest dzielony na włókno i paździerze. Te drugie trafiają m.in. na place budowy, jako ekologiczny materiał budowlany, oraz do stadnin koni w całym kraju, jako ściółka dla zwierząt.

Według raportu „Global Hemp Market by Type” firmy Research and Markets tempo wzrostu (CAGR) światowego rynku konopi przemysłowych wynosi 21,6%, a jego szacunkowa wartość do 2027 to 18,1 mld dolarów . Oczekuje się, że do 2026 roku wartość rynku konopnego w Polsce osiągnie kwotę 2,2 mld zł . Wielkość globalnego rynku włókien konopnych osiągnie 26,41 mld dolarów w 2026 przy CAGR na poziomie 35,2% .