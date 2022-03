Komfort: Chcemy być postrzegani jako Home Deco Tech

W planach na 2022 r. rozwój omnichannel

- Mamy szeroko zakrojone plany, a wśród najbardziej istotnych celów jest z pewnością pełniejszy omnichannel oraz ujednolicenie doświadczeń zakupowych, bez względu na to, z którego kanału klient będzie korzystał. Wdrażamy digitalizację procesów i skupiamy się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w celu ułatwienia ścieżek zakupowych. Wprowadzane przez nas narzędzia sprawią, że remont kojarzący się z przyjemnością nie będzie już tylko idealną wizją z programów telewizyjnych, ale realnym, prawdziwym doświadczeniem, po które może sięgnąć każdy z konsumentów. Dzięki podjętym działaniom, chcemy zapewnić firmie Komfort niepodważalny status Data Driven company, a w branży być postrzegani jako Home Deco Tech – mówi Konrad Jezierski.

Zwraca on uwagę, że konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, a ich oczekiwania co do kompleksowego wsparcia w procesie zakupowym wymiernie rosną.

- Remont czy rearanżacja są tu szczególnie złożonymi tematami i zazwyczaj stanowią spore wyzwanie. Dlatego naszym celem jest wdrożenie takich narzędzi, które skutecznie ułatwiać będą zarówno proces decyzyjny, jak i zakupowy w tym zakresie – mówi Konrad Jezierski.

- Jesteśmy nastawieni na działania ściśle klientocentryczne. Dążymy do tego, by każdy klient planujący i realizujący remont czy zmianę wystroju wnętrza, wiązał z tym pozytywne doświadczenia. Chcemy przeprowadzać klientów przez proces zakupowy w sposób #smart. Jesteśmy innowacyjni – już wkrótce wprowadzimy rozwiązania oparte o AR – dodaje.

Komfort – nie tylko dywany i panele

Sieć wdrożyła nowy format sklepów stacjonarnych, które przejęły rolę showroom’ów oraz miejsca ekspozycji nowych kategorii produktowych.

- Komfort to dziś nie tylko ekspert w kategorii podłóg. Mamy niezwykle szeroki asortyment produktów, obejmujących takie kategorie jak Łazienka, Kuchnia, Meble, Oświetlenia czy Dekoracje. Dla osiągnięcia optymalnych celów sprzedażowych, z całą pewnością warto wykorzystywać synergię tych różnych kanałów – wymienia Konrad Jezierski.

2021 pod znakiem inwestycji

Rok 2021 był dla sieci Komfort czasem znaczących inwestycji, których celem jest intensywny rozwój w kanale online. - Postawiliśmy bardzo mocno na wprowadzenie nowych systemów oraz stabilizację narzędzi pod e-commerce. Wdrożyliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań. Nowy system ERP, Salesforce czy też front oparty o Magento 2 to tylko niektóre z nich. Założone przez nas cele objęły dostosowanie logistyki i procesów, wdrożenie crossdock oraz narzędzi raportowych. Te wieloetapowe i złożone działania, jak i zaimplementowane innowacje, z całą pewnością przyniosą efekty, które będą widoczne w 2022 roku – mówi Konrad Jezierski.