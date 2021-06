Komfort z większym salonem w Homepark Targówek

Komfort, Bel-Pol i Flugger powiększają swoje powierzchnie w HOMEPARK Targówek, fot. mat. pras.

Trzy marki - Komfort, Bel-Pol i Flugger, należące do grona najemców warszawskiego HOMEPARK Targówek, powiększają swoje powierzchnie i łącznie zajmą blisko 4 tys. mkw. Za transakcję odpowiada firma doradcza Cushman & Wakefield.

Firma Komfort oferuje kompleksowe rozwiązania do urządzania wszystkich pomieszczeń: łazienki, kuchni, sypialni, salonu. Posiada szeroką gamę paneli, podłóg drewnianych, dywanów, wykładzin, drzwi, dekoracji, produktów łazienkowych i kuchennych. Komfort to sieć około 160 sklepów w całej Polsce. W HOMEPARK Targówek firma Komfort posiada sklep o powierzchni blisko 3 tys. mkw. z szerokim asortymentem.

Marka Bel-Pol specjalizuje się w dystrybucji innowacyjnych materiałów wykończeniowych, poprawiających komfort mieszkania. Firma w ponad 90 salonach sprzedaży ulokowanych w całym kraju obsługuje klientów detalicznych, ale także zajmuje się sprzedażą hurtową. Dziesięć centrów dystrybucji zaopatruje 2 000 hurtowni i sklepów branżowych na terenie całego kraju, oraz współpracuje z klientami inwestycyjnymi, realizując dostawy i montaże w obiektach, w budownictwie wielorodzinnym, hotelach, biurach itp.

Firma Flugger zajmuje się sprzedażą szerokiego asortymentu wysokiej jakości farb, produktów do drewna, mas szpachlowych oraz akcesoriów do prac malarskich w blisko 400 lokalizacjach na terenie całej Europy. W Polsce marka posiada 53 sklepy. Nowa powierzchnia sklepu marki Flugger w HOMEPARK Targówek to 298 mkw.

HOMEPARK Targówek jest zarządzany przez BNP Paribas Real Estate Poland.