Komornik wszedł na konto Cinema City

Po tym, jak sieć Cinema City nie rozliczyła się z jedną z organizacji reprezentujących twórców, sprawa trafiła do sądu. 6 listopada zapadł prawomocny wyrok zobowiązujący multipleks do zapłaty kilkunastu milionów złotych. Sieć nie zastosowała się do niego, więc sprawa trafiła do komornika - ustalił money.pl.

W listopadzie sąd wydał prawomocny wyrok, który zobowiązuje ją do zapłaty kilkunastu milionów złotych na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych.

Od wydania wyroku minęły ponad trzy tygodnie. W związku z tym, że sieć nie zastosowała się do treści orzeczenia, wierzyciel wystąpił o klauzulę wykonalności i skierował sprawę do postępowania egzekucyjnego.

