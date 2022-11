Komputronik Biznes kończy restrukturyzację

Proces sanacyjny Komputronik Biznes rozpoczął się w marcu 2020 r. Zarząd spółki od samego początku był zdeterminowany, by w jak najkrótszym czasie stworzyć plan restrukturyzacyjny, w oparciu o modyfikację strategii spółki na podmiot o ukierunkowanej, bardziej specjalizowanej ofercie IT.

Komputronik Biznes przedstawił wierzycielom propozycje układowe oraz wykazał się rosnąca rentowności firmy, na konkurencyjnym i wymagającym rynku. Po akceptacji propozycji układowych sąd ostatecznie wydał wyrok pozwalający zakończyć postępowanie restrukturyzacyjne. Wyrok jest prawomocny.

Pomimo wielu wyzwań i trudnej sytuacji rynkowej udało nam się pomyślnie przejść przez cały proces sanacji. Odzyskaliśmy zaufanie naszych partnerów biznesowych, którzy powierzają nam coraz bardziej zaawansowane projekty. Wyraźnie widzimy, że wzrosła dynamika pozyskiwania kontraktów projektowych, zoptymalizowaliśmy czas samej ich realizacji, co istotnie wpływa na rentowność naszej działalności i pozwala nam generować zyski. Prawomocny wyrok sądu pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Czekamy jeszcze na uprawomocnienie się wyroku dla Komputronik S.A., co powinno zadziać się w najbliższych tygodniach. Wówczas cała nasza grupa będzie miała powód do świętowania - komentuje Sebastian Pawłowski, wiceprezes zarządu Komputronik Biznes.