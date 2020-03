Komputronik musi oddać fiskusowi prawie 60 mln zł. Spółka złożyła wniosek o sanację

Komputronik złożył wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego, fot. materiały prasowe

Zarząd Komputronik S.A. podjął decyzję o odtajnieniu informacji opóźnionych. Spółka poinformowała m.in., że 2 marca br. otrzymała dwie negatywne decyzje Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, dotyczące postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 roku. W decyzjach organu zakwestionowano prawidłowość rozliczeń VAT spółki w kontrolowanych okresach, w związku z czym wydano decyzję, na podstawie której powstało niewymagalne zobowiązanie w wysokości ok. 39,2 mln zł plus należne odsetki szacowane przez Komputronik na 18,7 mln zł.

- Decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, w związku z czym ich wydanie nie wpływa bezpośrednio na sytuację płynnościową spółki. Decyzje nie są prawomocne i wykonalne, a spółka, zgodnie z przysługującą ścieżką odwoławczą, przygotowuje odwołania, które rozpatrywać będzie dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - czytamy w komunikacie spółki.

Spółka informuje także, że w ocenie niezależnych, wykwalifikowanych doradców prawnych, podatkowych oraz samego Komputronika, treść decyzji budzi daleko idące zastrzeżenia i wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. - W szczególności spółka dostrzega liczne uchybienia w zakresie zbierania i oceny dowodów, braki w ustaleniu najistotniejszych okoliczności faktycznych, stronniczość rozstrzygnięć oraz zbyt daleko idące domniemania kreowane wyłącznie pod z góry założoną tezę - podano.

W ocenie Komputronika oraz reprezentujących go doradców prawnych i podatkowych, wszystko to daje duże prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć na dalszych etapach postępowania - przed organami podatkowymi wyższej instancji lub sądami administracyjnymi. - Z uwagi na powyższe, w szczególności mając na uwadze domniemaną absurdalność decyzji organu skarbowego, brak wpływu na przepływy pieniężne, nieprawomocność decyzji, oraz mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo naruszenia słusznego interesu spółki w zakresie współpracy z kooperantami, podjęto decyzję o opóźnieniu przekazania przedmiotowej informacji do wiadomości publicznej - podano w komunikacie.



- Bezpośrednio i wyłącznie w wyniku wydania negatywnych decyzji podatkowych, nie mając pewności co do zachowania instytucji finansujących działalność spółki w świetle nieoczekiwanego wyniku postępowań, a przez to pośrednio identyfikując ryzyko stabilności finansowania oraz istotnego zmniejszenia limitów kredytu kupieckiego przyznawanych przez dostawców oraz pomimo poprawy wyników finansowych w III kwartale roku obrotowego 2019/2020, Komputronik oraz jego spółka zależna - Komputronik Biznes Sp. z o.o., mając na celu ochronę wierzycieli, pracowników i majątku spółek, ostrożnościowo złożyły 2 marca br. w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec obu podmiotów, w oparciu o przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Do dnia dzisiejszego Komputronik nie posiada informacji, czy wnioski te zostały rozpatrzone - czytamy w raporcie.