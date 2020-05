Komputronik: Przyszłość należy do kanału e-commerce, który poszerza ofertę o usługi

Salony stacjonarne staną się showroomami, fot. mat. pras.

Sprzedaż internetowa wzmacnia swoją pozycję, a sklepy stacjonarne zmieniają sposób funkcjonowania. O nowych zasadach funkcjonowania salonów oraz ich przyszłości opowiada Robert Romanowski, dyrektor sprzedaży w salonach Komputronik.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że prawie przez dwa miesiące zamknięte były salony stacjonarne, a cały handel przeniósł się praktycznie do sieci. Jak w tej sytuacji poradził sobie Komputronik?



W okresie pandemii zamknięte były salony w galeriach handlowych. Salony niezależne, czyli te do których można wejść „od ulicy" były czynne. Odnotowaliśmy w nich mniejszy ruch ludzi, jednak z uwagi na zwiększenie popytu na pewne grupy produktowe wynikające właśnie z powodu koronawirusa obroty nie spadły, a w wielu przypadkach nawet wzrosły. W porównaniu miesiąc do miesiąca liczba sesji zwiększyła się o 20%, a o 16% wzrosła liczba zamówień. W wybranych kategoriach odnotowaliśmy wzrost ruchu na stronie nawet o kilkadziesiąt procent, a od początku kwarantanny wzrost ruchu w kanale e-commerce wyniósł aż 47%. Dzięki tak dobrym wynikom udało nam się przetrwać ten najtrudniejszy okres. Wszystkie zamówienia realizowaliśmy i nadal realizujemy terminowo.



Znaczna część Waszych salonów znajduje się w centrach handlowych. Czy prowadzicie rozmowy z zarządcami obiektów na temat wysokości stawek czynszu?



Tak, jesteśmy w kontakcie z zarządcami obiektów, z którymi prowadzimy negocjacje na temat czynszów. Nie są to łatwe rozmowy, ale jestem przekonany, że wypracujemy rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron.



W ostatnich dniach zarząd Grupy Komputronik ogłosił, że odstąpił od umów najmu lokali własnych. Co jest przyczyną takiej decyzji?



Sieć składa się z salonów własnych jak również z agencyjnych oraz partnerskich i w skali całej sieci ilość odstępowanych lokali stanowiła niecałe 4% wszystkich salonów. Odstąpienia dotyczyły lokalizacji w centrach handlowych w miastach, w których mieliśmy po kilka salonów. Mimo to była to trudna decyzja. Jej przyczyną jest zarówno koronawirus, spadek sprzedaży w salonach oraz toczące się postępowanie sanacyjne. Uważam, że globalna zmiana zachowań konsumenckich, która dzieje się na naszych oczach, spowoduje znaczne wzmocnienie sprzedaży e-commerce kosztem handlu tradycyjnego. Obawa o własne zdrowie spowoduje, że coraz częściej będziemy korzystać z zakupów przez Internet. W okresie pandemii część klientów dokonywała większej ilości zakupów w sieci i po poluzowaniu obostrzeń nadal korzysta z cyfrowych rozwiązań, aby zaspokajać swoje potrzeby. Myślę, że już niebawem wiele innych marek będzie musiało podjąć decyzję o zamknięciu części swoich sklepów w galeriach handlowych.