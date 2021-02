Komputronik: Sąd zaakceptował przedstawiony plan restrukturyzacji

Komputronik w tym roku będzie koncentrował się na kluczowych grupach produktowych, fot. mat. pras.

Grupa Komputronik we współpracy z zarządcą udrożniła współpracę z dotychczasowymi dostawcami i bez przeszkód kontynuowała operacje. Na początku lutego br. Sąd zaakceptował przedstawiony plan restrukturyzacji, co pozwala spółce i jej zarządcy na dalsze działania w ramach przyjętej strategii.

Przypomnijmy: Dla Grupy Komputronik trudne chwile rozpoczęły się na początku marca2020, kiedy spółka otrzymała decyzję kontroli podatkowej. Po blisko pięciu latach kontroli leszczyński oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał negatywną decyzję, która w opinii zarządu Grupy Komputronik oraz opinii niezależnych ekspertów była rażąco bezpodstawna i zawierała wiele błędów formalnych. W celu ochrony interesów spółek, a także pracowników, współpracowników i wierzycieli zarząd złożył wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które miało ustabilizować sytuację firmy, a także umożliwić prowadzenie normalnej działalności. 10 marca 2020 Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu sanacyjnego wobec spółek Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o. Jednocześnie na zarządcę wyznaczył kancelarię Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A Grupa natychmiast przystąpiła do procesu restrukturyzacji. Dokonano zabezpieczenia najbardziej newralgicznych obszarów, przychodów oraz majątku spółki. W kolejnych krokach skupiono się na poprawie działalności operacyjnej.



Pomimo wielu trudności Grupa Komputronik w 2020 roku generowała zyski. Jak wynika ze śródrocznego sprawozdania spółki w okresie kwiecień – wrzesień 2020 firma osiągnęła 3,192 mln zł zysku netto. Szczegółowe dane za ostatni kalendarzowy kwartał 2020 r. Komputronik opublikuje pod koniec lutego, ale zwiększony ruch w sklepie internetowym oraz w salonach stacjonarnych w okresie przedświątecznym pozwala sądzić, że i ten okres Spółka zakończy na plusie. Według wstępnych wyników w tym okresie firmie udało się osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 456,9 mln zł, co przekłada się na 9,2 mln zł zysku operacyjnego (1,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku).



Jak podaje Komputronik w tym roku będzie koncentrował się na kluczowych grupach produktowych, poszerzeniu oferty dla firm oraz rozbudowie portfolio usług we wszystkich kanałach sprzedaży.