Komputronik z wyższymi przychodami pomimo niższych marż

Grupa Komputronik opublikowała skonsolidowane wyniki za ostatni rok obrotowy. Przychody ze sprzedaży od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wyniosły 1 856,7 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 4,7 proc. Dla porównania, w ubiegłym roku przychody Grupy wyniosły 1 773 mln zł a w 2020 r. 1 479 mln zł. Jeszcze bardziej wzrosły przychody spółki dominującej Grupy, Komputronik S.A. - o 5,8 proc. do 1 785 mln zł.