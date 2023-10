Koncept "brzydkiego sklepu" wygrywa z Lidlem i Aldim. Jaki jest sekret?

Sklep Action wygląda jak magazyn

Kto powiedział, że sklep musi być piękny, aby odnieść sukces? Oddział Action, który właśnie został otwarty w Düsseldorfie w Niemczech, wygląda jak magazyn. Klienci przepychają się wąskimi alejkami pomiędzy długimi półkami, a ich wózki na zakupy są pełne środków czystości, artykułów dekoracyjnych, biurowych, zabawek – donosi handelsblatt.com.

Action oferuje w cenie poniżej jednego euro 1500 ze swoich 6000 produktów. Niemniej jednak w ubiegłym roku sprzedawca detaliczny wygenerował sprzedaż w wysokości 8,9 mld euro w 2300 sklepach w całej Europie, co oznacza wzrost o 30 proc. Zysk operacyjny zwiększył się nawet o 46 proc., do 1,2 mld euro.

Według danych GfK, w pierwszej połowie 2023 roku sprzedaż detaliczna produktów niespożywczych Action w Niemczech wzrosła o 39 proc. Oznacza to, że detalista wyraźnie wyprzedził dotychczasowego lidera rynku wśród dyskontów niespożywczych, czyli sieć Tedi, która wykazała wzrost jedynie o 19 proc.

Action tylko w tym roku otwiera w Niemczech ok. 50 nowych oddziałów. Rynek ten jest drugim co do wielkości po Francji. Ale sprzedawca ma jeszcze bardziej ambitne plany na przyszły rok dotyczące pozostałych rynków – informuje szef Action Hajir Hajji w wywiadzie dla Handelsblatt. Format sprawdza się w różnorodnych miejscach, zarówno w centrach handlowych, jak i w pojedynczych lokalizacjach, w centrum miasta, a także na przedmieściach.

Action potrzebuje 5 dni na otwarcie sklepu

W całej Europie asortyment produktów sprzedawcy jest w 95% identyczny. Procesy w oddziałach i logistyce są takie same we wszystkich krajach Europy. Od momentu przejęcia nowego sklepu Action potrzebuje dokładnie pięciu dni do jego otwarcia – podaje rp-online.de.

Rosnące koszty w coraz większym stopniu dotykają jednak także dyskontów. Najlepiej potrafią to sobie zrekompensować największe firmy, jak Action, Tedi czy Woolworth, które dzięki dużym wolumenom zakupów mogą utrzymać niskie ceny. Na rynku spożywczym także najlepiej radzą sobie giganci, jak Lidl czy Aldi. Ale ustępują one pod względem dynamiki rozwoju Action.

Action jest znacznie bardziej produktywny niż np. Tedi. Według danych GfK, w pierwszej połowie roku średnie wydatki na gospodarstwo domowe kupującego w Action wyniosły 73 euro. W Tedi odpowiednia wartość wyniosła zaledwie 38 euro. Według danych instytutu badań handlu detalicznego EHI, w zeszłym roku Action osiągnął w Niemczech średni obrót na poziomie 2,3 mln euro na sklep. Tedi zrobił jedynie 630 tys. euro.

Action urósł od utworzonego w 1993 roku małego sklepu w Enkhuizen do jednego z najszybciej rozwijających się dyskontów w Europie. Ma ponad 2300 sklepów w 11 krajach i każdego tygodnia obsługuje w nich ponad 15 mln klientów. Strona internetowa Action.com przyciąga 6,5 mln osób tygodniowo. Oferuje produkty pod marką własną oraz marki premium - od prezentów, poprzez ręczniki, bieliznę, po zastawę stołową czy tzw. artykuły kreatywne.

W Polsce Action działa już we wszystkich województwach. Dysponuje trzema centrami dystrybucyjnymi i siecią ponad 250 sklepów. Strategia zakłada dynamiczny rozwój sieci na terenie całego kraju. Planowane są zarówno nowe otwarcia, jak i kolejne rekrutacje w ramach struktury firmy.