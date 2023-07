Koncept typu off price wchodzi do Centrum Janki i Lublin Plaza

Centrum Janki po raz kolejny w tym roku powiększa swoją ofertę. Po rozszerzeniu propozycji rozrywkowej obiektu o multisensoryczne strefy zabaw tj. Jankową Polanę i plac zabaw nawiązujący do makroświata przyszedł czas na rozwój oferty handlowej.

HalfPrice w Centrum Janki

Do grona najemców Centrum Janki 22 lipca dołączył sklep sieci HalfPrice. Salon o powierzchni ok. 2 tys. mkw. położony jest tuż obok zachodniego wejścia do galerii.

– Centrum Janki to jeden z najbardziej popularnych obiektów handlowych w regionie. Z myślą o naszych klientach stale aktualizujemy ofertę i kontynuujemy współpracę z najlepszymi brandami, aby wizyty w galerii były dla nich wartościowym i wyjątkowym doświadczeniem. Dzięki otwarciu HalfPrice nasi odwiedzający zyskują dostęp nie tylko do wielu światowych marek, ale przede wszystkim do okazji cenowych, z których słynie sieć – mówi Marta Grabska, Asset Manager, Cromwell Property Group.

Należąca do Grupy CCC marka HalfPrice opiera swoją sprzedaż na koncepcji off price. Oznacza to, że firma stawia na jakość w najlepszej cenie.

W nowo otwartym sklepie klienci znajdą bogaty asortyment obejmujący zarówno markową odzież, obuwie oraz dodatki damskie, męskie i dziecięce, a także wyjątkowe dekoracje do domu, zabawki czy akcesoria sportowe. HalfPrice w swojej ofercie posiada produkty ponad 3000 znanych marek m.in: Vans, Champion, Calvin Klein, Michael Kors, Pinko, Fila, DKNY, Valentino, Prada, Chloe, Moschino i wiele, wiele innych.

– Bardzo cieszy nas fakt, że tak znane brandy jak HalfPrice, rozwijając swoją sieć, decydują się na otwarcie salonu właśnie w Centrum Janki. Grupa CCC posiada już w naszym obiekcie sklep CCC oraz nowoczesny koncept eobuwie.pl wraz z ofertą MODIVO. Teraz postanowiła uzupełnić ofertę centrum o swoją kolejną markę. Jestem przekonana, że sklep HalfPrice szybko stanie się jednym z chętnie wybieranych celów zakupowych przez klientów ceniących modę i nowoczesny lifestyle, którzy poszukują produktów znanych marek w okazyjnych cenach – dodaje M. Grabska.