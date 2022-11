Koncern odzieżowy sfinansuje pracownikom wsparcie psychologów i doradców finansowych

Decyzja o wdrożeniu dodatkowego projektu w obszarze employer brandingowym stanowi odpowiedź firmy na dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz związane z tym nowe wyzwania i potrzeby pracowników.

Współczesny rynek pracy wymaga wyjątkowej troski o komfort pracowników, a ich jeszcze większe uznanie zyskują firmy dbające o to, by miejsce pracy funkcjonowało w oparciu o trwałe wartości i sprzyjało rozwojowi otwartej kultury organizacyjnej. To są właśnie te obszary, z którymi obecnie pracownicy chcą się identyfikować, ale też w dużym stopniu wpływają one na poczucie bezpieczeństwa i gwarancję możliwości realizacji celów zawodowych w niepewnym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Ostatnie lata stanowiły dla LPP egzamin z umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi, wpływającymi na nastroje całej organizacji, w tym każdego z pracowników. Zmienność otoczenia i poważne wyzwania związane z nowymi okolicznościami odcisnęły swoje piętno, otwierając przestrzeń do zupełnie nowych potrzeb.

Społeczna odpowiedzialność wpisana w biznesową strategię działań LPP, odpowiada nie tylko na potrzeby zewnętrznego otoczenia firmy, ale także na wyzwania związane z budowaniem środowiska przyjaznego obecnym i przyszłym pracownikom. Efektem umiejętności elastycznego reagowania na coraz częściej pojawiające się wśród nich głosy związane z dbaniem o komfort psychiczny, jest wdrożony w tym roku przez polskiego producenta odzieży program wellbeingowy „heLPP”.

Wparcie dla pracowników LPP

Nowa inicjatywa umożliwia pracownikom szybki, bezpłatny i anonimowy dostęp do pomocy ekspertów, którzy swoim doświadczeniem mogą pomóc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. W tym zakresie firma oferuje wsparcie w trzech obszarach: psychologicznym, finansowym i prawnym. Zainteresowani za pomocą chatu, strony internetowej oraz telefonicznie mogą zgłaszać swoje potrzeby konsultacji z psychologiem, by lepiej radzić sobie z towarzyszącym uczuciem lęku i niepokoju, nasilającym się szczególnie w niepewnych czasach czy w sytuacjach kryzysowych. W ramach programu pracownicy i ich bliscy mają również możliwość kontaktu z ekspertami z zakresu finansów i prawa, podczas którego mogą omówić sprawy związane np. z prawem podatkowym i rodzinnym czy planowaniem budżetu domowego.

Konsultacje ze specjalistami to nie jedyne, przygotowane w ramach projektu narzędzia. Poza dostępem do usługi, firma dociera do pracowników także poprzez angażujące webinary, których tematyka jest dopasowana do ich aktualnych potrzeb. Dotychczas w ramach programu odbyły się dwa spotkania online - „Równowaga życiowa? Znam tylko z Instagrama” oraz „Nie potrzebujesz supermocy, żeby się dogadać, czyli jak budować relacje w pracy”. W ich trakcie uczestnicy mieli okazję poznać techniki radzenia sobie ze stresem i narzędzia przywracające równowagę. Poznali także metody budowania relacji w miejscu pracy poprzez rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, klarownego wyrażania myśli oraz odróżniania faktów od subiektywnych ocen. Do udziału w nich zgłosiło się ponad 600 pracowników, a na przyszły rok zostały już zaplanowane kolejne spotkania.

Dotychczasowe efekty programu „heLPP” utwierdzają w przekonaniu, że wyjście poza podstawowy pakiet benefitów, a przede wszystkim objęcie programem wsparcia również bliskich, jest dobrym kierunkiem działania. Jest to potrzebne zwłaszcza w dzisiejszych coraz bardziej wymagających czasach, generujących nowe potrzeby wśród zespołów, ale też wyzwania dla pracodawców. Jak pokazuje praktyka, pracownik, który zmaga się z życiowymi trudnościami, ale ma możliwość i dostęp do poszukiwania rozwiązań oraz wiedzy merytorycznej specjalistów, znajduje w sobie więcej siły, aby stawiać im czoła.