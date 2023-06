Koneser ma nowych najemców

Trwały trend wzrostowy w praskim Koneserze

W I kwartale 2023 roku Centrum Praskie Koneser odnotowało wzrost liczby odwiedzających i wskaźników obrotów w części handlowo-usługowej odpowiednio o 11% i 15%, w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2022 roku. Dowodzi to rosnącej tendencji, widocznej przez cały rok 2022, kiedy obroty i liczba odwiedzających zwiększyły się o 28% i 20% w porównaniu do roku poprzedniego.

Nowi najemcy, unikalne koncepty

W pofabrycznej przestrzeni handlowo-usługowej Centrum Praskiego Koneser swoją działalność rozpoczyna siedmiu nowych najemców. Łącznie zajmą oni 4 484 mkw. powierzchni najmu.

Jesienią tego roku w Pasażu Konesera na powierzchni 1 175 mkw. otworzy się koncept edukacyjny dla dzieci – miniciti. W całorocznym, zminiaturyzowanym miasteczku najmłodsi zdobędą wiedzę z podstaw przedsiębiorczości, ekonomii i zrównoważonego rozwoju.

Z kolei od stycznia 2023 roku najemcą i operatorem Centrum Eventowego Butelkownia (1 667 mkw.) jest Grupa Dobry Hotel, która jednocześnie wynajmuje i zarządza hotelem Moxy Warsaw Praga. Dzięki bezpośredniemu połączeniu między budynkami powstała oferta noclegowo-eventowa w Warszawie.

Centrum Praskie Koneser jest coraz chętniej odwiedzane przez mieszkańców Warszawy, fot. mat. pras.

Do grona najemców centrum Praskiego Koneser dołącza również pierwsza w Polsce restauracja cenionej w Europie sieci L’Osteria. Latem 2023 roku na powierzchni niemal 480 mkw. smakosze kuchni włoskiej będą mogli delektować się daniami rodem ze słonecznej Italii. Obecnie L’Osteria posiada niemal 160 lokali w ośmiu krajach Starego Kontynentu.

Nowym miejscem w praskim Koneserze jest także Spółdzielnia.Koneser – koncept gastronomiczny o łódzkich korzeniach. Restauracja zlokalizowana jest w zabytkowym budynku Centrum Praskiego Koneser, gdzie na trzech kondygnacjach o łącznej powierzchni 632 mkw., oferuje dania kuchni europejskiej i amerykańskiej.

Od marca 2023 roku w Koneserze działa Minimal Line (68 mkw.), pracownia artystyczna Klaudii Mączka-Rzewuskiej. Studio oferuje autorskie projekty, a także ofertę warsztatów kreatywnych do spędzenia wolnego czasu.

Uzupełnieniem szerokiej gamy usług zdrowotnych jest także Apteka (Grupa Medicover), która funkcjonuje na powierzchni 216 mkw. w Pasażu Konesera.

25 maja w budynku Monopol przy Placu Konesera na powierzchni 246 mkw. rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce placówka sieci ekskluzywnych salonów kosmetycznych francuskiej marki Biologique Recherche. W ofercie Ambassade de la Beaute znajdują się zabiegi na twarz, ciało, włosy oraz skórę głowy, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Co wiemy o Centrum Praskim Koneser

Centrum Praskie Koneser to inwestycja mixed-use w Polsce i serce odradzającej się warszawskiej Pragi. Usytuowane na terenie XIX-wiecznej fabryki wódki, przywróciło do życia zabytkowe budynki i stworzyło nowy punkt na stołecznej mapie rozrywkowej, gastronomicznej, muzealnej, kulturalnej, zakupowej i hotelarskiej. Tu można znaleźć wiele restauracji i barów z kuchnią z całego świata: AZIA, Bombaj Masala, Boska Woda i Zagroda, ORZO, Koneser Grill, Spółdzielnia.Koneser czy Setki Powodów, a także unikatowe sklepy i polskie marki, tworzone przez rodzimych producentów.

Ogólnodostępny plac Konesera, stanowiący rdzeń inwestycji, to miejsce licznych wystaw, targów i różnego rodzaju wydarzeń oraz pokazów artystycznych. Centrum Praskie Koneser to jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Polski, w którym znajduje się Muzeum Polskiej Wódki i Muzeum Sztuki Fantastycznej oraz nietuzinkowe galerie: Art Sułek Space, Dom ze Sztuką, ToTuart, Leonarda Art Gallery.