Koniec modernizacji kieleckiej Galerii Echo. Nowym najemcą JYSK

– Po ponad 10 latach od ostatniej przebudowy Galeria Echo przechodzi kolejną, znaczącą modernizację – tym razem w zakresie oferty. Dzięki zwolnieniu przestrzeni przez poprzedniego operatora spożywczego mogliśmy rozpocząć współpracę z wiodącymi markami w swoich segmentach. Po Carrefour i Dealz dołączył do nas JYSK, sklep szczególnie ceniony przez klientów szukających ciekawych produktów do dekoracji i wyposażenia domu w przystępnych cenach – komentuje zmiany Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP. – Współpraca z JYSK ma dla nas także dodatkowy ważny wymiar. Firma wyznaje podobne do nas wartości w zakresie zrównoważonego rozwoju, ograniczając chociażby zużycie energii elektrycznej. Chcemy rozwijać współpracę z najemcami, którzy wspólnie z nami są gotowi redukować swój wpływ na środowisko i oszczędzać zasoby.

Galeria Echo w Kielcach to jedna z kluczowych nieruchomości w portfelu EPP. Centrum handlowe o łącznej powierzchni najmu niemal 72 000 mkw. mieści ok. 250 sklepów popularnych polskich i światowych marek oraz punktów usługowych, nowoczesne kino, studio fitness i kręgielnię.